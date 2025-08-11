Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 11/8/2025
O Colorado se reapresenta nesta segunda, no CT Parque Gigantes
O Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (11), às 10h (de Brasília), no CT Parque Gigante. Para iniciar os preparativos para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na quarta (13).
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Agenda
Os treinos para pegar o Flamengo, no Maracanã, começam às 10h desta segunda. O técnico Roger Machado reúne a equipe após a vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão, que aliviou a tensão.
Agenda da semana
- Segunda (11) – treino no CT Parque Gigante, às 10h
- Terça (12) – treino no CT, às 10h, e início do deslocamento para o Rio de Janeiro
- Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã
Próximos jogos o Internacional
Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.