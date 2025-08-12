Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 12/8/2025
O Colorado encerra nesta terça os preparativos para as oitavas da Libertadores
O Internacional tem nesta terça-feira (12) o último dia de trabalho visando os preparativos para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na quarta (13).
Agenda
O técnico Roger Machado deve definir nos treinos desta terça o time que pega o Flamengo, na quarta, no Maracanã. Após os trabalhos no CT Parque Gigante, a delegação inicia viagem para o Rio de Janeiro.
Agenda da semana
- Terça (12) – treino no CT, às 10h, e início do deslocamento para o Rio de Janeiro
- Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã
Gurias Coloradas
O Inter empatou em 1 a 1 com Corinthians, na partida de ida da semifinal do Brasileiro sub-17, nesta segunda (11), no Parque São Jorge. A volta será no sábado (16), também às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
No sub-20, o Colorado se prepara para jogar contra o Botafogo na quarta (13), no estádio Nilton Santos, no Rio, às 15h30min, pela semifinal do Brasileirão da categoria. A volta será no dia 21, no estádio Passo D’Areia.
Próximos jogos o Internacional
Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
