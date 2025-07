Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 16/7/2025

Colorado segue na preparação para o jogo contra o Ceará, domingo, no Beira-Rio

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

Sem compromisso no meio da semana – a partida contra o Bahia foi adiada porque o Esquadrão de Aço joga pela repescagem da Sul-Americana –, o grupo do Internacional volta a trabalhar nesta quarta-feira (16).

Agenda

Os treinos desta semana serão todos às 10h (de Brasília). Os trabalhos visam a preparação para a partida contra o Ceará, domingo (20), às 11h, no estádio Beira-Rio.

A agenda da semana

Quarta (16) – 10h

Quinta (17) – 10h

Sexta (18) – 10h

Sábado (19) – 10h

Domingo (20) – 11h – Inter x Ceará

Sub-20 do Celeiro de Ases

O Internacional enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão da categoria. nesta quarta A partida acontece às 15h, no CPT Atibaia. O Colorado segue na 17ª colocação, com 15 pontos em 17 jogos.

Sub-17 do Celeiro de Ases

Os guris do sub-17 buscaram o empate em 1 a 1 com o Bahia, no CT Evaristo de Macedo, pelo Brasileirão da categoria. Com o resultado, o Inter permanece na 17ª colocação, com sete pontos, em nove jogos.

Sub-17 das Gurias Coloradas

Líder do Grupo C do Brasileirão da categoria, as Gurias Coloradas jogam nesta quarta, às 16h, contra o Itacoatiara, no Amazonas. O Inter tem 12 pontos em quatro jogos, seguido por Grêmio, com seis. Paysandu e Itacoatiara têm três pontos.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.