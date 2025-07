Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 1º/7/2025

Colorado teve o quarto dia de trabalho depois das férias

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Thiago Maia, volante do Internacional, no CT Parque Gigante

O Internacional entra nesta terça-feira (30) no quarto dia de trabalho após as férias de 15 dias proporcionadas pela parada das competições para a Copa do Mundo de Clubes. O grupo irá trabalhar em turno único durante toda a semana. O retorno aos jogos acontece dia 12, contra o Vitória, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

O grupo comandado pelo técnico Roger Machado volta ao CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (1º). A atividade começa às 10h30min e, como nos dias anteriores, deve intercalar atividade físicas, técnicas e com bola.

CT Parque Gigante

Mesmo com a parada nas precipitações, a administração alvirrubra continua monitorando a situação do Guaíba. O nível das águas subiu no final de semana, ultrapassando a cota de inundação na região central de Porto Alegre. Como choveu muito nas regiões de rios que deságuam no lago, há previsão de que a elevação continue. Caso necessário, os trabalhos do grupo principal serão transferidos para o CT da base, em Alvorada.

Sub-20

Na final do Campeonato Gaúcho, o sub-20 do Inter se prepara hoje para voltar ao Brasileirão da categoria. O treino visa a partida contra o Corinthians, amanhã, às 21h30min, no estádio do Passo D’Areia, em Porto Alegre. O Colorado está na 18ª posição, com 12 pontos em 15 jogos.

Sub-17

Eliminado na semifinal do Gauchão, o sub-17 do Celeiro de Ases volta a campo hoje. Às 15h, recebe o Fortaleza, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pelo Brasileirão da categoria. O Alvirrubro amarga a 17ª posição, com três pontos em sete partidas.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.