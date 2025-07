Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 23/7/2025

O Colorado tem folga nesta segunda (21), voltando a treinar na terça (22)

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está em Santos desde o final da tarde de terça (22).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O time do técnico Roger Machado não tem problemas para enfrentar o Santos, às 21h30min (de Brasília) desta quarta, na Vila Belmiro. Assim, o comandante colorado deve repetir a escalação, com o Inter jogando com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vasco tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (22). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Celeiro de Ases

Na zona de rebaixamento, o Sub-20 recebe o Santos, às 15h, no estádio do Passo D’Areia, pela última rodada do Brasileirão da categoria. O Inter precisa vencer para não cair.

O sub-17 foi goleado por 4 a 1 pelo São Paulo, na tarde de terça (22), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O Colorado se manteve na 17ª colocação, com sete pontos em 11 jogos. São duas vitórias, um empate e oito derrotas. Com 14 gols a favor e 21 contra.

Mercado da bola

O Alvirrubro negociou o zagueiro Kaíque Rocha com o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal. O negócio girou em torno de 400 mil euros, ou cerca de R$ 2,6 milhões ao clube.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.