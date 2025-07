Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 25/7/2025

O Colorado se reapresenta na tarde desta quinta para retomar os treinos

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional se reapresenta nesta sexta-feira (25). Os trabalhos começam às 16h (de Brasília), no CT Parque Gigante. As atividades visam a preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O time do técnico Roger Machado começa a preparação para enfrentar o Vasco – a partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão está marcada para as 18h30min de domingo (27) – na tarde desta quinta. Os jogadores que iniciaram o jogo devem realizar atividades de recuperação, enquanto o restante participa normalmente dos treinos.

Agenda dos treinos

Sexta (25) – 16h

Sábado (26) – 16h

Domingo (27) – 18h30min – Inter x Vasco

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vasco tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (22). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Gurias Coloradas

O Inter goleou mais uma vez no no Brasileirão Sub-20. As Gurias Coloradas aplicaram 9 a 0 sobre o Paysandu, na tarde de quinta (24), no Sesc Protásio Alves. Com o resultado, o Colorado foi a 18 pontos.

Grêmio tem dez, Paysandu, quatro, e Itacoatiara, três.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.