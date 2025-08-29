Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 29/8/2025

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 29/8/2025

Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza no domingo (31)

  • Por Lance!
  • 29/08/2025 05h30
Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional segue na preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio. Nesta sexta-feira (29), treino no CT Parque Gigante é às 10h (de Brasília).

Agenda

O grupo faz o terceiro trabalho visando o enfrentamento contra o Leão. Os treinamentos vão até sábado (30).

  • Sexta-feira (29/8) – 10h
  • Sábado (30/8) – 10h
  • Domingo (31/8) – 20h30min – Internacional x Fortaleza

Ingressos

Fique atento! Os check ins para a partida contra o Fortaleza, no domingo (31), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Os preços são os seguintes:

Celeiro de Ases

O Gauchão Sub-15 conhece nesta sexta seu campeão. O Gre-Nal decisivo acontece às 15h, no CT Hélio Dourado. O Inter venceu a partida de ida por 2 a 1 e com um empate garante o título.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
