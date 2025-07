Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 3/7/2025

Colorado tem mais um dia de treino do grupo do profissional

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional entra hoje no sexto dia de trabalho após as férias de 15 dias proporcionadas pela parada das competições para a Copa do Mundo de Clubes. O grupo irá trabalhar em turno único durante toda a semana. O retorno aos jogos acontece dia 12, contra o Vitória, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O grupo comandado pelo técnico Roger Machado volta ao CT Parque Gigante na manhã desta quinta-feira (3). A atividade começa às 10h30min e, como nos dias anteriores, deve intercalar atividade físicas, técnicas e com bola.

Sub-20

Depois de quatro jogos sem vencer, o sub-20 do Celeiro de Ases bateu o Corinthians por 1 a 0, na noite de quarta (2), no estádio do Passo D’Areia, em Porto Alegre. Com o resultado, o Inter saltou duas posições e foi para o 17º lugar, com 15 pontos. Sendo assim, o time saiu da zona de rebaixamento.

Sub-17

O Celeiro de Ases conquistou importante vitória na terça-feira (1º), ao derrotar o Fortaleza por 3 a 0 na Morada dos Quero-Queros, pela oitava rodada do Brasileirão da categoria. Gabriel Vinicius, Victor Hugo e Raykkonen marcaram os gols. Mesmo com o resultado, o Inter permanece na 17ª colocação com seis pontos em oito jogos.

Feminino Sub-20

Tem Gre-Nal hoje pelo Brasileirão da categoria. As Gurias Coloradas recebem o Grêmio às 15h, no estádio do SESC Protásio Alves. Os dois times lideram o Grupo C, com seis pontos. O Inter tem saldo 21, e o coirmão, 20.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.