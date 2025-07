Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 6/7/2025

O domingo é de folga no profissional, mas tem Gauchão feminino sub-20

Foto: Divulgação/SC Internacional CT Parque Gigante, do Internacional

Depois de oito dias de trabalho direto após as férias de 15 dias proporcionadas pela parada das competições para a Copa do Mundo de Clubes, o grupo do Internacional tem folga neste domingo (6). O elenco volta a se reapresentar na segunda-feira (7) para a reta final de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

Após o jogo-treino realizado na manhã de sábado (5), no CT Parque Gigante, , vencido por 3 a 1, dois gols de Enner Valencia e um de Thiago Maia, no qual o técnico Roger Machado aproveitou para dar minutagem a todos os atletas do elenco e observar aqueles que estão retornando do DM, os jogadores têm o domingo para recuperação física. A reapresentação será na segunda.

Mercado da bola

A Fifa ampliou a normativa que permite jogadores que atuam em regiões de conflito bélico a atuarem em outros países. Com isso, Vitinho, que tem contrato com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, poderá renovar com o Colorado.

Feminino sub-20

O sub-20 das Gurias Coloradas estreia neste domingo no Gauchão da categoria. O jogo acontece às 15h, em Tenente Portela, contra o Flamengo.

Feminino sub-17 VER RESULTADO

As Gurias Coloradas venceram o Vasco por 3 a 0, na tarde e sábado (5), em Nova Iguaçu, pelo Brasileirão da categoria. A vitória garantiu 100% nas quatro rodadas disputadas até agora. O Inter lidera o Grupo A, com 12 pontos.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.