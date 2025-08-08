Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 8/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro

Foto: João Brandão/Lance! Todos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite

O Internacional tem novo treino na manhã desta sexta-feira (8) para definir o time para o jogo contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O trabalho desta sexta, no CT Parque Gigantes, deve definir o time que irá jogar no sábado (9), às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.

Agenda da semana

Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo

Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional

Gurias Coloradas

O sub-20 do Inter garantiu classificação às quartas de final do Brasileirão da categoria ao empatar em 1 a 1 com a Ferroviária, na quinta (7), no estádio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Como havia vencido por 2 a 1 na ida, seguiu em frente. O adversário a próxima fase será o Botafogo, nos dias 14 e 21.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.