Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 9/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro

  • Por Lance!
  • 09/08/2025 09h00
Foto: João Brandão/Lance! Todos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite Todos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite

O Internacional enfrenta o Bragantino, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega à partida vindo de duas derrotas – uma delas pela Copa do Brasil – e um empate.

Agenda

A partida contra o Bragantino está marcado para às 18h30min (de Brasília), no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O técnico Roger Machado terá os desfalques de Vitão, suspenso, Mercado e Carbonero, ambos lesionados.

Também deve preservar alguns jogaores, como Aguirre e Alan Patrick. Assim, o time que vai a campo deve ter Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley.

Celeiro de Ases

O sub-15 do Inter enfrenta o Novo Hamburgo, às 15h deste sábado, pela semifinal do Gauchão da categoria. A partida está marcada para o estádio do Vale.

Gurias Coloradas

Tem rodada dupla das Gurias Coloradas neste sábado no estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. às 13h, as meninas do sub-15 enfrentam o Flamengo de São Pedro, pelo Estadual da categoria. Às 16h, as profissionais das duas equipes pelo Gauchão Feminino.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.

  • 9/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional
  • 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
