Agenda L!: curtinhas do Palmeiras do dia 10/07/2025

Verdão retorna aos trabalhos na sexta-feira (11), na Academia de Futebol

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O elenco do Palmeiras ganhou a semana livre desde que retornou dos Estados Unidos após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em que foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea. O grupo se reapresenta na próxima sexta-feira (11), na Academia de Futebol, para dar início à preparação para o próximo jogo do time de Abel Ferreira, marcado para o dia 16, contra o Mirassol, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

Com a reapresentação com data marcada, será também o dia do novo reforço do Verdão, o atacante Ramón Sosa, conhecer a comissão técnica e companheiros de equipe. Será o primeiro treinamento do jogador com o grupo.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda desta quinta-feira. O time está em pausa após a disputa da última rodada da primeira fase do Brasileirão e retornará a jogar somente no dia 10 de agosto, contra o Flamengo, pelas quartas de final.

Crias da Academia

Um dos principais atletas do Sub-20 do Verdão, o meio-campista Erick Belé renovou contrato com o clube até dezembro de 2028. Anteriormente, o vínculo do jogador de 18 anos com o clube palestrino era válido até abril de 2027.

