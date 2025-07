Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 23/07/2025

Santos entra em campo nesta quarta-feira (23), contra o Internacional

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Deivid Washington treina no CT Rei Pelé visando o duelo contra o Internacional.

O Santos busca sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (23), no duelo contra o Internacional, na Vila Belmiro.

Depois da derrota por 3 a 0 diante do Mirassol, o Peixe caiu duas posições na tabela. Agora, ocupa a 17ª posição com 14 pontos.

CAMPANHA NO BRASILEIRÃO 2025:

14J

4V

2E

8D

12 gols marcados

17 gols sofridos

-5 saldo de gols

33% de aproveitamento

Agenda:

O Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Categorias de base:

23.07 – Campeonato Brasileiro Sub-20 – Internacional x Santos – 15h – Porto Alegre (RS)

23.07 – Campeonato Brasileiro Sub-17 – Santos x Palmeiras – 15h – Santos (SP)

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila treinam às 8h (de Brasília) visando o Campeonato Paulista feminino.

Ingressos Santos x Internacional:

Os ingressos estão disponíveis no site do Sócio Rei e na bilheteria da Vila Belmiro, das 10h às 18h, próximo ao portão 6.

Para quem não é sócio, as entradas variam de R$ 400,00 (inteira) a R$ 200,00. Já para quem aderiu ao programa de fidelidade do Peixe, os preços são mais baratos e custam de R$ 37,50 até R$ 150,00.

Agenda Campeonato Brasileiro:

23 de julho (quarta-feira) – Santos x Internacional – Vila Belmiro – 21h30 – 16ª rodada

26 de julho (sábado) – Sport x Santos – Ilha do Retiro – 18h30 – 17ª rodada

04 de agosto (segunda) – Santos x Juventude – Morumbis – 20h – 18ª rodada

10 de agosto (previsão de data) – Cruzeiro x Santos – detalhes indefinidos – 19ª rodada

17 de agosto (previsão de data) – Santos x Vasco – detalhes indefinidos – 20ª rodada

24 de agosto (previsão de data) – Bahia x Santos – detalhes indefinidos – 21ª rodada