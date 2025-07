Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 08/07/2025

Tricolor treina na parte da manhã

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Crespo está aplicando treinos intensos na Barra Funda

O São Paulo se reapresenta nesta terça-feira, dia 8 de julho, na parte da manhã, no CT da Barra Funda. O Tricolor dá sequência ao cronograma de treinamentos visando o jogo contra o Flamengo.

Agenda

O elenco do São Paulo treina no CT da Barra Funda a partir das 10h (de Brasília). O time profissional do Tricolor inicia os trabalhos pensando no jogo contra o Flamengo, que acontece no final de semana.

Lucas Moura e Ferreirinha treinarão normalmente com o restante do elenco. A preocupação é quanto a Lucas Ferreira, que passará por mais uma avaliação após apresentar um quadro de dores no quadril.

Crias de Cotia

O Sub-20 do São Paulo se apresenta em Cotia, com as outras categorias de base. Não há jogos marcados. Alguns jogadores estão participando de atividades na Barra Funda.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda desta segunda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Na história

No dia 8 de julho de 1945, o São Paulo protagonizou um dos capítulos mais impressionantes de sua história ao golear o Jabaquara por 12 a 1, no Estádio do Pacaembu. A partida, válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Paulista, registrou a maior goleada já aplicada pelo Tricolor, igualando o placar obtido contra o Sírio, em 1933.

