Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 11/08/2025
Tricolor se apresenta nesta segunda-feira em cidade na qual jogará
O São Paulo treina na Colômbia e fecha preparação para jogo pela Copa Libertadores. Este é o principal compromisso desta segunda-feira, dia 11 de agosto.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Agenda
O São Paulo chega em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.
Cotia
Cotia segue com as atividades normais no CFA Laudo Natel.
Futebol feminino
Nesta segunda, o time feminino segue com a agenda de treinos de olho no Paulistão da categoria.
Próximos jogos do São Paulo
- 12/08 – 21h30 – Atlético Nacional x SPFC – Copa Libertadores
- 16/08 – 18h30 – Sport x SPFC – Campeonato Brasileiro
- 19/08 – 21h30 – SPFC x Atlético Nacional – Copa Libertadores
- 24/08 – 20h30 – SPFC x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- 30/08 – 21h – Cruzeiro x SPFC – Campeonato Brasileiro
