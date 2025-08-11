Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 11/08/2025

Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 11/08/2025

Tricolor se apresenta nesta segunda-feira em cidade na qual jogará

  • Por Lance!
  • 11/08/2025 05h30
  • BlueSky
Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC São Paulo treina na segunda-feira normalmente São Paulo treina na segunda-feira normalmente

O São Paulo treina na Colômbia e fecha preparação para jogo pela Copa Libertadores. Este é o principal compromisso desta segunda-feira, dia 11 de agosto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O São Paulo chega em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Cotia

Cotia segue com as atividades normais no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

Nesta segunda, o time feminino segue com a agenda de treinos de olho no Paulistão da categoria.

Próximos jogos do São Paulo

  • 12/08 – 21h30 – Atlético Nacional x SPFC – Copa Libertadores
  • 16/08 – 18h30 – Sport x SPFC – Campeonato Brasileiro
  • 19/08 – 21h30 – SPFC x Atlético Nacional – Copa Libertadores
  • 24/08 – 20h30 – SPFC x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • 30/08 – 21h – Cruzeiro x SPFC – Campeonato Brasileiro
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >