Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 18/07/2025

Tricolor mira clássico no final de semana

Foto: Erico Leonan / São Paulo FC Hernán Crespo terá mais um dia de treinamento no CT da Barra Funda

O São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira, dia 18 de julho, em última preparação antes de enfrentar o Corinthians no Morumbis.

Agenda

O São Paulo faz o último treino antes de enfrentar o Corinthians. Na agenda, a atividade do time está marcada para às 16h (de Brasília), no SuperCT. O trabalho será essencial para o Tricolor decidir qual será o caminho contra o rival. O clássico acontece no sábado e o São Paulo não vence há cinco rodadas no Brasileirão.

Crias de Cotia

Cotia tem compromisso marcado na agenda. Nesta sexta, inicia a Copa New Balance. O torneio será dividido em dois grupos de quatro times, nas categorias Sub-17 e Sub-19.

A estreia será entre São Paulo e Stuttgart, da Alemanha, às 9h, no CFA Laudo Natel, com confronto válido pelo Sub-19. Os jogos do Tricolor terão transmissão pela SPFC Play.

São Paulo espera o anúncio de Gonzalo Tapia

O São Paulo ainda aguarda o anúncio de Gonzalo Tapia. O reforço está no Brasil, passou por exames e chegou no começo da semana para assinar os últimos detalhes. O Tricolor aguarda para anunciar o jogador oficialmente.

Futebol feminino

Nesta sexta, o Morumbis irá receber uma coletiva de imprensa que marca a abertura da The Women’s Cup. Entre os times participantes, estão Palmeiras, São Paulo, Racing Louisville (EUA) e Pachuca (MEX).

