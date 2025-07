Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 21/07/2025

O São Paulo encara o Juventude na próxima quinta-feira (24), no Morumbis

Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC O atacante Luciano marcou os dois gols da vitória do São Paulo diante do Corinthians, no Morumbis.

O São Paulo inicia nesta segunda-feira (21) a preparação para o duelo diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda:

O São Paulo treina às 10h (de Brasília), no Super CT. O clube também vai promover uma entrevista coletiva de apresentação do novo reforço, o atacante Gonzalo Tapia. Ele fez a estreia na vitória por 2 a 0 diante do Corinthians, no último sábado (19), no Morumbis.

Categorias de base e futebol feminino:

CONFIRA OS RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA:

Campeonato Paulista Sub-20 – 12ª rodada (19.07)

São Paulo 4 x 3 Desportivo Brasil – CFA Laudo Natel

The Women’s Cup – Futebol Feminino

São Paulo 1 (2) x (4) 1 Racing Luisville (EUA) – Arena Barueri

Ingressos São Paulo x Fluminense:

O São Paulo iniciou as vendas dos ingressos para o jogo contra o Fluminense, que será no próximo sábado (27), no Morumbis.

Agenda Campeonato Brasileiro:

16ª rodada – 24.07 (quinta-feira) – Juventude x São Paulo – 19h (de Brasília) – Alfredo Jaconi

17ª rodada – 27.07 (sábado) – São Paulo x Fluminense – 16h (de Brasília) – Morumbis

18ª rodada – 03.08 (domingo) – Internacional x São Paulo – 20h30 (de Brasília) – Beira-Rio

19ª rodada – 10.08 (domingo) – São Paulo x Vitória – a definir – Morumbis

20ª rodada – 17.08 (domingo) – Sport x São Paulo – a definir – Ilha do Retiro