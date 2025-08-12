Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 12/8/2025

Rubro-Negro segue a preparação para encarar o Juventude

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Thiago Couto em treino do Vitória no Barradão

O Vitória se reapresentou na última segunda-feira e segue, nesta terça, a preparação para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro se apresenta às 8h30 (horário de Brasília) na Toca do Leão. Vale lembrar que a bola rola no Barradão para Vitória e Juventude às 18h30 deste sábado.

+ Derrota para o São Paulo é um bom retrato do primeiro mês de Carille no Vitória

Ingressos para partida com o Juventude

O check-in para os sócio-torcedores já está disponível. Além dos planos com prioridade 1 (Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras), a partir das 18h desta terça os torcedores do plano Sou Um Nome Na História também podem garantir lugar no Barradão.

Sub-20

O Vitória entra na reta final da preparação para enfrentar o Sport, pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de empatar com o Cruzeiro de Itaporanga por 2 a 2 na Paraíba, o Rubro-Negro joga no Barradão, às 16h desta quinta-feira (horário de Brasília). A partida será aberta ao público, que pode acessar o estádio mediante a doação de um quilo de alimento.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão.

