Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 21/8/2025

Rubro-Negro promove peneira para os jovens

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Kayzer treina na Toca do Leão

O Vitória segue os trabalhos nesta quinta-feira em preparação para enfrentar o Flamengo, às 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta quinta e segue essa rotina até sábado. No domingo, a equipe treina pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro.

Peneira da base

Os jovens que nasceram entre 2011 e 2016 e têm o sonho de vestir a camisa vermelha e preta podem fazer testes na peneira do Leão nesta quinta feira, a partir das 14h (de Brasília). A seleção acontece no Campo do Marback, em Salvador.

Os atletas deverão apresentar identidade original e estarem com vestimentas e meiões pretos, caneleira e chuteira (não será permitida a entrada com camisa de outros times que não o Vitória).

Time feminino

A Leoas entram, nesta quinta, em reta final de preparação de olho na estreia do Campeonato Baiano, marcada para as 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Atlético de Alagoinhas, no CT do Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (data e horário a definir) – 25ª rodada do Brasileirão.

