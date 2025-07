Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 22/7/2025

Rubro-Negro segue preparação para enfrentar o Sport

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Renato Kayzer aquece no Barradão

O Vitória fecha, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o lanterna Sport, às 21h30 desta quarta (horário de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada da Série A.

Agenda do Vitória

O elenco rubro-negro se apresenta às 15h30 (de Brasília) e treina a partir das 17h, no Barradão. Depois das atividades, o time já se concentra para o jogo.

Apresentação de reforço

A partir das 14h desta terça-feira (horário de Brasília), o meia português Rúben Ismael será apresentado oficialmente na Toca do Leão. Ele é mais um dos estrangeiros contratados nesta janela de transferências e fica no clube até 2028. Antes de chegar ao Vitória, o atleta estava no Moreirense, de Portugal.

Ingressos para jogo contra o Sport

A venda para o público geral está aberta desde a última segunda, pela internet. Já em pontos de vendas físicos (shoppings, Capemi ou Loja do Barradão), a comercialização começa a partir das 9h desta terça. As vendas seguem na bilheteria do estádio até as 22h30 do dia do jogo (clique aqui e saiba tudo).

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) – 19ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (data e horário a definir) – 20ª rodada do Brasileirão.

