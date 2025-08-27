Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 27/8/2025
Rubro-Negro inicia a preparação para jogo contra o Atlético-MG
Depois da humilhação sofrida contra o Flamengo na última segunda-feira, o Vitória se reapresenta nesta quarta-feira já de olho no confronto contra o Atlético-MG, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.
Agenda do Vitória
O elenco se reapresenta às 15h desta quarta no Barradão e segue esse itinerário até o sábado, dia de últimos ajustes antes da partida. Vale lembrar, porém, que o Vitória será comandado por Rodrigo Chagas neste período, que recebe oportunidade como interino no time profissional após a demissão de Carille.
Coletiva do treinador
Rodrigo Chagas vai conceder sua primeira entrevista como treinador interino do Vitória, nesta quarta-feira. A coletiva está marcada para as 13h30, no Barradão.
Peneiras
O Vitória promove, nesta quarta-feira, peneiras para as categorias do sub-8 ao sub-11. A seleção vai acontecer a partir das 13h, no Campeo Areal, no Nordeste de Amaralina.
Sub-17 e Sub-15
Os times da base do Vitória têm compromissos importantes nesta quarta, pelo Campeonato Baiano das duas categorias, que acabam sendo padronizados. Tanto o sub-17 quando o sub-15 vão enfrentar o Redenção nesta rodada, mas, enquanto o sub-17 vai pisar no gramado do CT do Barradão às 13h30, o sub-15 só entra em campo às 15h30.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) – 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) – 25ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) – 26ª rodada do Brasileirão.
