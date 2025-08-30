Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 30/8/2025

Rubro-Negro finaliza preparação para jogo contra o Atlético-MG

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Jogadores do Vitória treinam no Barradão

O Vitória fecha, neste sábado, a preparação de olho no confronto contra o Atlético-MG, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.

Agenda do Vitória

O elenco se apresenta às 16h no Barradão para a última sessão de treinos comandada por Rodrigo Chagas antes do jogo contra o Galo. O novo treinador, que estava no sub-20 do clube, recebe oportunidade no time profissional após a demissão de Carille e deve ser efetivado no cargo.

Organizada do Vitória protesta após vexame contra o Flamengo: 'Não paguem para ver'

Futebol feminino

As Leoas entram em campo às 15h deste sábado (horário de Brasília) para enfrentar o Porto, de Porto Seguro, na Academia do Leão, dentro do complexo do Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano Feminino.

Ingressos Vitória x Atlético-MG

As vendas já estão abertas para o público geral, tanto presencialmente quanto pela internet. A bilheteria do estádio, no entanto, só funciona a partir de 13h deste domingo, dia do jogo. Com mais de 25 mil ingressos vendidos, a torcida do Vitória promete lotar o Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) – 23ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 13/09) – 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) – 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) – 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) – 26ª rodada do Brasileirão.

