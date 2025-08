Algoz de João Fonseca em março vence ponto espetacular em Toronto; vídeo

Australiano Alex De Minaur derrota americano Tiafoe no Canadá

Foto: Matthew Stockman/AFP O australiano Alex De Minaur na vitória sobre o americano Frances Tiafoe

A agilidade em quadra é uma das principais armas de Alex de Minaur. Que o diga o americano Frances Tiafoe, que viu o rival ganhar um ponto espetacular neste domingo (3), no Masters 1000 de Toronto. Como se sabe, o tenista australiano, em março, derrotou João Fonseca na terceira rodada de outro torneio desse nível, em Miami.

Na jogada, uma das melhores dos últimos dias do torneio, De Minaur mostrou uma velocidade incrível para impedir o ponto do adversário.

Veja abaixo:

O tenista australiano não só venceu o ponto, como a partida, por 6/2, 4/6 e 6/4, após 2h24.

Nas quartas de final, o oitavo do mundo enfrenta o italiano Flavio Cobolli (17º) ou o americano Bem Shelton (7º).

Aos 26 anos, De Minaur disputa o torneio canadense pela quinta vez. Sua melhor campanha, até hoje, foi ter chegado à final de 2023, quando perdeu para o italiano Jannik Sinner.

O australiano chegou ao Canadá embalado pelo título do ATP 500 de Washington, domingo, passado, também na quadra rápida. Na decisão, De Minaur salvou três match-points e chegou a consolar o espanhol Alejandro Fokina momentos antes da premiação.

João Fonseca é cumprimentado por Sinner

Depois da derrota, há seis dias, na estreia de Toronto, no Canadá, João Fonseca já está no próximo desafio. Neste domingo (3), o número 1 do Brasil e 49º do mundo treinou no Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, onde foi cumprimentado pelo atual campeão e líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. O torneio começa na próxima quinta-feira (7).

Abaixo, o rápido encontro entre o brasileiro e o número 1 do mundo:

