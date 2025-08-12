Apesar da derrota, João Fonseca vai alcançar o melhor ranking; entenda
Brasileiro é superado pelo qualifier francês Terence Atmane (136º)
Prestes a completar 19 anos, no próximo dia 21, João Fonseca vai alcançar o melhor ranking da carreira em breve. O brasileiro, que foi derrotado pelo qualifier francês Terence Atmane (136º), por 6/3 e 6/4, na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nesta segunda-feira, vai subindo oito posições, alcançando o 44º posto. Por ora, sua melhor colocação foi o 49º lugar.
O novo algoz do número 1 do Brasil também vai alcançar o melhor ranking como profisisonal. Por suas três vitórias até aqui na chave principal do torneio em Ohio, Atmane vai subindo nada menos que 29 posições, alcançando o 107º lugar, ficando muito perto de entrar para o top 100.
Aos 23 anos, o francês alcança, pela primeira vez na carreira, as oitavas de final de um torneio desse nível. Depois de furar o quali, Atmane derrotara o japonês Yoshihito Nishioka (130º) e o italiano Flavio Cobolli (22º).
Para ir ainda mais longe, Terence terá de derrubar ninguém menos do que o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz, que vem de triunfo sobre o italiano Lorenzo Sonego. No único duelo até hoje entre ambos, o tenista dos EUA levou a melhor: na estreia do Masters 1000 de Xangai, na China, em outubro.
Espanhol e francês perto de João Fonseca no ranking
Pelo ranking ao vivo da ATP, João Fonseca, que, nesta segunda, fez apenas oito winners (pontos vencedores) e 23 erros não-forçados, vai assumindo a 44ª colocação. Mas, dos que ainda seguem vivos na disputa em Cincinnati, dois estão próximos de ultrapassar o brasileiro: o espanhol Roberto Bautista-Agut (que vai assumindo o 47º posto) e o francês Benjamin Bonzi (51º).
Romboli estreia nesta terça-feira
Número 1 do Brasil e 44 do mundo nas duplas, o carioca Fernando Romboli estreia nesta terça-feira em Cincinnati. Ao lado do australiano John-Patrick Smith, o brasileiro enfrenta os britânicos Salisbury e Skupski, que formam a dupla quinta favorita.
Os últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
