Após goleada de 8 a 0, Flamengo se reapresenta no Ninho nesta quarta-feira

O elenco do Flamengo se reapresenta na manhã desta quarta-feira (27) no Ninho do Urubu, após a goleada histórica por 8 a 0 contra o Vitória no Maracanã. Antes de iniciar a preparação para a partida contra o Grêmio, os jogadores receberam um dia de folga.

O treino do Flamengo está marcado para as 9h30 (de Brasília). Esse será o primeiro de quatro treinos para o próximo jogo. Esse será um dos poucos períodos em que o técnico Filipe Luís terá uma grande sequência para trabalhar a equipe.

Desfalques nas atividades

O técnico Filipe Luís não contará com Alex Sandro no campo do centro de treinamento. Afinal, o lateral-esquerdo teve uma lesão constatada na panturrilha esquerda nesta terça-feira, e já iniciou o trabalho de recuperação. A tendência, aliás, é que ele seja cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data-Fifa.

Além de Alex Sandro, Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, segue fora dos treinos.

Próximos jogos do Flamengo

O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã no próximo domingo, às 16h (de Brasília). Posteriormente, o time de Filipe Luís terá pela frente: Juventude (F), Estudiantes (C), Vasco (C) e Estudiantes (F).

O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão com 46 pontos.

Veja o cronograma do Flamengo para jogo contra o Grêmio

