Athletico cutuca o São Paulo: ‘A gente sabe o porquê de fugirem do Caldeirão’

Furacão faz referência à final da Libertadores de 2005

Athletico festeja classificação contra o São Paulo.

A classificação do Athletico às quartas de final da Copa do Brasil foi motivo de provocação ao São Paulo. Com um a mais, o Furacão venceu por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

Na ida, o Tricolor tinha vencido por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória, mas não sustentou a vantagem. Nas redes sociais, o Athletico decidiu cutucar o adversário.

– A gente sabe o porquê de fugirem do Caldeirão… – postou o Furacão, junto com um vídeo da festa da torcida atleticana.

A referência é pela final da Libertadores de 2005. O Athletico não conseguiu jogar na Arena da Baixada por não ter a capacidade estipulada no regulamento da Conmebol, com o São Paulo sem aceitar um afrouxamento na regra, e empatou em 1 a 1 na ida, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A finalíssima no Morumbi acabou em goleada tricolor por 4 a 0 e a conquista do tri do torneio.

Dessa vez, o Furacão eliminou o adversário paulista pela sexta vez em mata-mata. Com um a mais, devido à expulsão do goleiro Rafael com 3 minutos, o Athletico sofreu, pressionou e marcou o gol para levar a decisão aos pênaltis. Esquivel, em chute cruzado, balançou as redes aos 23 minutos do segundo tempo.

Nas penalidades, o goleiro Santos brilhou e defendeu as três cobranças do São Paulo, feitas por Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei. Já Giuliano, Esquivel e Mendoza marcaram para o Furacão.

O adversário do Athletico nas quartas de final será definido em sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os jogos estão previstos para 27 de agosto e 11 de setembro.

Athletico leva vantagem contra o São Paulo no mata-mata

Com a classificação, o Furacão eliminou o São Paulo em seis oportunidades na história. Em compensação, a única queda resultou no dolorido vice da Libertadores.

O primeiro encontro no mata-mata aconteceu nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1983. O Athletico venceu por 2 a 1 no Couto Pereira e por 1 a 0 no Morumbi, mas acabou eliminado na semifinal para o Flamengo, que conquistou o título do torneio.

Os times demoraram a se reencontrar, em 1999, na semifinal da Seletiva da Libertadores, com vitória do Furacão por 4 a 2, no Couto Pereira, pela jogo de ida. Na volta, no Morumbi, a derrota por 2 a 1 classificou o Athletico pelo saldo de gols. Na final, a equipe rubro-negra conquistou o torneio em cima do Cruzeiro e garantiu vaga no principal torneio da América do Sul pela primeira vez.

Em 2001, dois anos antes no Campeonato Brasileiro virar no formato pontos corridos, os times fizeram jogo único nas quartas de final. O Furacão bateu o Tricolor por 2 a 1, na Arena, e avançou para a semifinal. O Athletico ainda passou pelo Fluminense e depois ganhou o título inédito da Série A em cima do São Caetano.

Quatro anos depois, justamente na final da Libertadores, veio a única vantagem são-paulina. As equipes empataram em 1 a 1 na ida, no Beira-Rio, pela Arena da Baixada não ter capacidade estipulada no regulamento da Conmebol. A finalíssima no Morumbi acabou em goleada tricolor por 4 a 0 e a conquista do tri do torneio em 2005.

Já em 2008, os times empataram em 0 a 0 tanto na ida quanto na volta da primeira fase da Sul-Americana. Nos pênaltis, no Morumbi, o Furacão venceu por 4 a 3 e avançou às oitavas de final, quando acabou eliminado pelo Chivas-MEX. O Inter se sagrou campeão daquela edição de forma invicta.

A última vez que Athletico e São Paulo se enfrentaram em mata-mata foi pela quarta fase da Copa do Brasil de 2018. O Furacão venceu a ida por 2 a 1, na Arena, e buscou o empate em 2 a 2 no Morumbi. Nas oitavas de final, o time atleticano caiu para o Cruzeiro, que se sagrou campeão.

Já no retrospecto geral, com o Athletico como mandante, a vantagem também é relevante: 18 vitórias, 14 empates e seis derrotas. A primeira vez que o São Paulo venceu o Furacão na capital paranaense foi em 2018 após 36 anos de jejum.

Athletico vivia jejum de vitória na temporada

O Furacão estava há seis jogos sem vencer na temporada, e o técnico Odair Hellmann balançava no cargo. No final de semana, após empate em 1 a 1 com o Paysandu, em casa, ele se reuniu com o presidente Mario Celso Petraglia no vestiário e demorou quase uma hora para aparecer na coletiva de imprensa.

Na Série B, o Athletico enfrenta um jejum de cinco partidas, com três empates e duas derrotas. A equipe está a sete pontos do G-4 e cinco pontos acima da ZR.

