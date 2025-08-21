Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Bahia e Confiança se enfrentam na final da Copa do Nordeste

Bahia e Confiança se enfrentam na final da Copa do Nordeste

Tricolor e Dragão fazem decisão inédita no Nordestão

  • Por Lance!
  • 21/08/2025 08h30
Foto: Gilvan de Souza/Divulgação Troféu da Copa do Nordeste Troféu da Copa do Nordeste

Depois de bater o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o Bahia está classificado para a grande final da Copa do Nordeste depois de três temporadas. O adversário será o Confiança, que também bateu o CSA por 1 a 0, em pleno Rei Pelé. Ambos os jogos foram únicos e decididos na reta final do segundo tempo.



Como a decisão é disputada em dois jogos, o primeiro vai ser em Aracaju, enquanto o segundo acontece na Fonte Nova, em data ainda a ser confirmada pela CBF, porque o Bahia fez melhor campanha.

O Tricolor chega à sua décima final de Copa do Nordeste, com quatro títulos conquistados até aqui. Apesar de ser o maior campeão, a equipe está empatada em número de troféus com o rival Vitória e busca se isolar na liderança desse ranking.

Já o Confiança alcança a primeira final de Nordestão e quer levantar o troféu inédito.

Tanto o Bahia quanto o Confiança já têm garantido mais R$ 1,4 milhão por ter chegado à decisão da Copa do Nordeste.

Maiores campeões e finalistas da Copa do Nordeste

Além de maior campeão da Lampions, o Bahia também é o maior finalista, como nove decisões disputadas desde 1994, ano de estreia do torneio. O Tricolor é seguido por Vitória e Sport, que têm sete finais cada um.

  • Dez finais – Bahia (4 títulos);
  • Sete finais – Vitória (4 títulos) e Sport (3 títulos);
  • Cinco finais – Ceará (2 títulos);
  • Três finais – Fortaleza (3 títulos);
  • Duas finais – CRB (0) e Campinense (1 título);
  • Uma final – América-RN (1 título), Santa Cruz (1 título), Sampaio Corrêa (1 título), Fluminense de Feira (0), ABC (0), ASA (0), Botafogo-PB (0) e Confiança (0).
Comentários

