Botafogo busca soluções para resolver lacunas dentro e fora de campo

Glorioso perdeu dois titulares e demitiu o técnico Renato Paiva

Foto: Vítor Silva/Botafogo Jogadores do Botafogo comemorando vitória sobre o PSG

Após uma participação marcante no Mundial de Clubes, o Botafogo entra em um novo momento da temporada com importantes decisões a tomar. Com a venda de dois jogadores-chave — o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, ambos negociados com o Nottingham Forest —, o clube vê a necessidade de se reorganizar em campo e fora dele para manter o bom desempenho na sequência da temporada.

➡️Botafogo se despede de Igor Jesus: ‘Um dos maiores atacantes da nossa história’

Saídas importantes e substituições imediatas

A perda de Jair, zagueiro de apenas 21 anos que havia se consolidado como uma peça de confiança na defesa alvinegra, deixou uma lacuna no setor. O Botafogo já se movimentou para encontrar um substituto, e quem desponta como favorito à vaga é Kaio Pantaleão, recém-contratado junto ao Krasnodar, da Rússia.

Outras opções disponíveis para o setor são Serafim e Phillipe Sampaio, ambos destros, mas que ainda não possuem o mesmo prestígio de Kaio. David Ricardo, zagueiro canhoto que vinha sendo utilizado com frequência, não está habituado a jogar pelo lado direito da zaga. Titular na vitoriosa campanha de 2024, Bastos, que seria uma alternativa viável, está fora de combate após passar por cirurgia no joelho esquerdo.

➡️Craque do PSG elogia Botafogo: ‘Se você não jogar 100%, você perde’

No ataque, Arthur Cabral foi o escolhido para suprir a ausência de Igor Jesus. Contratado junto ao Benfica, o centroavante já fez sua estreia durante o Mundial, participando de dois jogos, mas somando apenas 38 minutos em campo. A expectativa é que ele ganhe mais entrosamento e ritmo de jogo à medida que a temporada avance. A responsabilidade é grande: substituir um dos grandes nomes de 2024, artilheiro e ídolo recente da torcida.

Reforços que animam

Além de Pantaleão e Arthur, o Glorioso também trouxe o jovem meia Álvaro Montoro, destaque do Vélez Sarsfield, que teve uma atuação promissora no Mundial e deixou boa impressão nos torcedores. Com criatividade e personalidade, o jogador se mostra uma alternativa interessante para o meio-campo.

Outro nome que ainda desperta expectativa é Joaquín Correa. Com passagem pela Inter de Milão e pela Seleção Argentina, o atacante chega como uma das principais contratações do clube nesta janela, embora, assim como Arthur, tenha tido pouco tempo em campo no torneio.

➡️Rodrigo Caetano revela que Igor Jesus segue no radar da Seleção: ‘Sempre bem avaliado’

Incógnita no comando técnico

Um dos principais desafios do Botafogo neste momento é definir o novo treinador. Após a eliminação no Mundial de Clubes, Renato Paiva foi demitido. A postura da equipe diante do Palmeiras, considerada apática e “inadmissível” por John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi o estopim para a saída do português. O clube agora busca um nome que se encaixe no perfil desejado pela diretoria.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Próximo desafio

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (7), no CT Lonier, e inicia a preparação para o clássico contra o Vasco, marcado para o próximo sábado (12), às 18h30, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Botafogo busca retomar o foco total nas competições nacionais e internacionais — agora com uma nova cara e ajustes a serem feitos.