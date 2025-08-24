Botafogo mira virada de chave na temporada para retomar confiança

Glorioso encara o Juventude fora de casa para esquecer queda na Libertadores

Foto: Vítor Silva/Botafogo Zagueiro Barboza é um dos líderes do elenco do Botafogo

O Botafogo volta a campo neste domingo (24) para virar a chave após a eliminação na Libertadores. Passada a derrota para a LDU, o Glorioso visitará o Juventude na Serra Gaúcha, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão com foco claro em recuperação da confiança.

➡️ Botafogo avança pela contratação do zagueiro Gabriel Bahia

A expectativa é de mais um jogo complicado fora de casa na ingrata sequência de decisões do mês de agosto. O Juventude briga contra o rebaixamento e vem de boa vitória no Alfredo Jaconi sobre o Vasco, pelo placar de 2 a 0.

Davide Ancelotti vê o cenário de blindagem para o momento não se transformar em crise. Os resultados esportivos do Botafogo em 2025 chamam atenção para as decisões de John Textor quanto ao planejamento, em meio às brigas judiciais pelo controle da SAF.

A solução para isso? Vitória. E convincente, de preferência. Só que, para isso, o Botafogo terá de quebrar um tabu de 29 anos sem vencer em Caxias do Sul — 5 a 3 na Série A de 1996.

Botafogo em busca de um padrão

Se o confronto é importante para levantar o moral da equipe, o calendário também precisa ser visto. A tendência é que o Botafogo, novamente, vá a campo com time mesclado devido ao desgaste da altitude de Quito e pensando no clássico com o Vasco, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Recém-contratado, o centroavante espanhol Chris Ramos fica à disposição de Davide Anclotti e pode receber minutos. Artur, peça importante pelo lado direito de ataque, é desfalque e sequer viajou para Caxias do Sul.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo venceu no Nilton Santos por 2 a 0 com gols de Igor Jesus, vendido no meio do ano para o Nottingham Forest, e Mateo Ponte.