Brasil atropela Argentina e vai a semifinal do Mundial de vôlei Sub-21
O Brasil enfrentou a Argentina na última quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. Com a vitória, a equipe brasileira espera o confronto entre Turquia e Japão para saber a adversária na semifinal.
Com um desempenho impecável em bloqueios e recepção, a equipe brasileira não deu chances às argentinas, confirmando a vitória e a vaga na próxima fase do campeonato. Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, a equipe brasileira dominou o confronto e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio.
PLACAR GERAL | BRA 3 X 0 ARG
1º SET BRA 25 X 19 ARG | 2º SET BRA 25 X 18 ARG | 3º SET BRA 25 X 14 ARG
1º SET
A seleção brasileira começou tendo domínio absoluto do jogo e logo abriu 6 a 1, mas deixou as argentinas se aproximarem e empatarem rapidamente, chegando até a tomar a frente no placar do primeiro set. Apesar de terem empatado e ficado à frente na parcial, a equipe argentina cometeu muitos erros. A seleção brasileira soube aproveitar para sair na frente no primeiro set, com a vitória por 25 a 19. Com destaque para a ponteira e capitã Aline.
2º SET
A segunda parcial começou disputada. Embora a Argentina tenha aberto 3 a 0 logo no início, a seleção brasileira conseguiu reagir rapidamente, sem dar tempo para as argentinas dominarem o jogo, e logo empatou. A partida continuou brigada, mas no final do set o Brasil contou novamente com os erros das adversárias e com a ajuda da capitã Aline e da central Luana, abrindo 2 a 0 no placar geral da partida.
3º SET
O terceiro set do Brasil foi impecável. A seleção foi muito eficiente na recepção e nos bloqueios, o que causou muita dificuldade para a Argentina. A equipe brasileira dominou o set e saiu vitoriosa com o placar de 25 a 14.
Elenco do Brasil
- Amanda – Levantadora
- Ana Berto – Levantadora
- Larissa – Oposta
- Isa – Ponteira
- Rebeca – Oposta
- Aline – Ponteira
- Luana – Central
- Helena – Ponteira
- Vittoria – Ponteira
- S. Will – Líbero
- Palhano – Central
- Giovana – Central
- Wagner Luiz Coppini Fernandes – técnico
