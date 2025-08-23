Buscas por João Fonseca aumentam 700% em plataforma internacional

Fãs apontam brasileiro como integrante de um futuro ‘Big Three’, com Alcaraz e Sinner

Divulgação João Fonseca na estreia de Wimbledon

Na mesma semana em que alcançou o melhor ranking de sua carreira (44º) e celebrou 19 anos, João Fonseca também registrou números impressionantes no mundo digital. As menções e buscas pelo nome do brasileiro aumentaram 700%* em comparação ao ano anterior na comunidade r/tennis da plataforma internacional Reddit. Considerando apenas este ano, o termo “Fonseca” já ficou entre as 10 pesquisas mais populares na comunidade r/tennis**, sinalizando que o mundo está se tornando “fonsequizadо”.

➡️ Público canta parabéns para João Fonseca no US Open

➡️ João Fonseca celebra 19 anos; relembre principais feitos

Na r/tennis, que reúne fãs de fora do Brasil, ele é apontado como possível terceiro elemento de um novo “Big Three”, ao lado do espanhol Carlos Alcaraz e do italiano Jannik Sinner. O termo faz referência ao trio Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, que dominou o circuito nos últimos 20 anos.

Prestes a estrear no US Open, que começa domingo, o carioca vem se consolidando como símbolo de uma nova geração de atletas que não apenas entregam performance, mas também se conectam de forma genuína com o público global.

Um bom exemplo disso foi no dia 2 de julho, quando se emocionou após avançar para a terceira rodada de Wimbledon (quebrando uma escrita de 15 anos do tênis brasileiro) e, diante das câmeras, lembrou o aniversário da mãe — cena que repercutiu fortemente nas plataformas digitais e nas redes sociais.

“Fonseca é inegavelmente muito talentoso, é um rosto novo, joga um tênis bonito, cheio de carisma, é articulado e simplesmente muito fácil de torcer por ele. Assim como Nadal, Federer, Alcaraz, Raducanu, com seguidores em massa ao redor do mundo, não serão apenas os brasileiros que estarão torcendo. Eu não sou brasileiro (nem italiano) e ele já é meu número 2 depois do Sinner. Sinner era meu número 2 depois do Nadal, então é bom ter dois jogadores-chave novamente”, disse um usuário.

➡️ Monteiro e Wild param na estreia do quali do US Open

➡️ Sinner desiste, e Alcaraz é campeão em Cincinnati

Além disso, comentários como “super alinhado, carismático e fácil de torcer” e postagens emocionadas sobre suas vitórias ressaltam o potencial desse fenômeno digital brasileiro. Com mais um grande torneio pela frente e atenção internacional crescente, Fonseca surge como um dos nomes mais promissores do tênis mundial — e como protagonista de uma narrativa digital que já mobiliza milhões de fãs ao redor do globo.

João Fonseca projeta estreia no US Open

Possivelmente na segunda-feira (25), ainda sem horário definido, o brasileiro vai estrear no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. Nesta sexta-feira (22), o número 1 do Brasil falou sobre essa partida:

– Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, ele é um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um, então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo – previu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, que fez aniversário na quinta-feira (21).

Para o mais jovem brasileiro campeão de ATP, façanha alcançada em fevereiro, em Buenos Aires, voltar a Nova York traz sempre ótimas recordações:

– O US Open é um Grand Slam muito especial para mim, muito feliz em estar de volta. É um Slam que, na primeira vez em que joguei, perdi na primeira rodada, mas na segunda, ambas no juvenil, fui campeão. Ano passado disputei o quali já como profissional e agora estou na chave principal, muito feliz em poder estar aqui.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte