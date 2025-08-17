Carlos Prates humilha norte-americano ainda no primeiro round do UFC 319
Brasileiro nocauteou Geoff Neal com 1 segundo para finalizar o primeiro round
Carlos Prates mostrou o porquê de ser um dos principais nomes do Brasil no Ultimate Fighting Championship no evento numerado deste sábado (16). Em uma atuação impressionante, o brasileiro derrotou o norte-americano Geoff Neal por nocaute no card principal do UFC 319. A luta de destaque, no entanto, será entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev para fechar a noite em Chicago (EUA).
Prates x Neal: Como foi a luta?
Começa a luta do brasileiro com grande expectativa. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.
O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um “spin back elbow” que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.
FICHA TÉCNICA
UFC 319
📆 Data: 16 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal (a partir das 23h):
Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio
Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena
Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio
Jared Cannonier x Michael Venom Page – peso médio
Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca
Card Preliminar (a partir das 21h):
Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio – vitória por finalização no segundo round
Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio – vitória por nocaute técnico no primeiro round
Jéssica Andrade (BRA) x Loopy Godinez – peso palha feminino – vitória por decisão unânime
Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve – vitória por nocaute técnico no primeiro round
Preliminares Iniciais (a partir das 19h):
Edson Barboza (BRA) x Drakkar Klose – peso leve – vitória por decisão unânime
Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa para título do TUF) – vitória por finalização no segundo round
Karine Silva (BRA) x Dione Barbosa (BRA) – peso mosca feminino – vitóri
