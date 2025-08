CBF comemora absolvição de Paquetá e caminho está livre para meia voltar à Seleção

Brasil volta a campo contra o Chile, dia 4 de setembro

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A absolvição de Lucas Paquetá na investigação por manipulação de resultados no futebol inglês foi recebida com alívio pela cúpula da CBF. Nos bastidores da Seleção Brasileira, integrantes da comissão técnica e da diretoria mantiveram contato constante com o jogador ao longo do processo e agora consideram que ele volta a estar em condições formais de concorrer a uma vaga como qualquer outro atleta.

Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Kaio Jorge, Arthur Cabral e Marcos Antônio

Embora tenha ficado de fora das últimas listas — primeiro sob o comando de Dorival Júnior, depois com Carlo Ancelotti —, Paquetá teve o apoio discreto de membros da CBF durante os meses de investigação. A ausência foi oficialmente atribuída a questões médicas, mas o caso em andamento na Inglaterra era considerado um fator de peso que dificultava sua presença nas convocações.

Com a decisão das autoridades inglesas encerrando o caso, o nome de Paquetá volta a ser tratado com naturalidade dentro da estrutura da Seleção. O entendimento é de que, livre de pendências jurídicas, ele se recoloca no radar da comissão técnica, embora qualquer possibilidade de convocação dependa, como para todos os atletas, de rendimento em campo, condição física e coerência com os critérios técnicos adotados pela atual gestão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A CBF, de forma geral, considera positiva a resolução do caso. Lucas Paquetá é visto como um atleta valorizado internamente pela qualidade técnica e pelo histórico de comprometimento com a equipe nacional. A decisão agora está com a comissão técnica, que continuará o processo de avaliação com base em desempenho e contexto esportivo.

O Brasil volta a campo dia 4 de setembro, quando enfrenta o Chile, no Maracanã, e depois encerra a participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, em El Alto.