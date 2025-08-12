CBF sorteia hoje confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; veja o que já se sabe
Sorteio vai definir o chaveamento até a grande final
A CBF realiza nesta terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília), o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O evento será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e também determinará o chaveamento até a grande decisão.
➡️ No Rio, CBF e clubes tentam avançar com o Fair Play Financeiro
Pela primeira vez nesta edição, os clubes não serão divididos em potes, o que significa que qualquer confronto é possível. Assim, os oito classificados conhecerão não apenas seus adversários imediatos, mas também o possível caminho até o título.
Classificados para as quartas de final
- Atlético-MG
- Athletico-PR
- Bahia
- Botafogo
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Vasco
O Athletico-PR é o único clube fora da Série A do Campeonato Brasileiro ainda na disputa. O Furacão chegou às quartas após eliminar Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.
➡️ Confira o retrospecto dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil
Além do sorteio, a CBF também realizará, mais cedo, às 10h, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Calendário da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
➡️ Sorteio da Copa do Brasil: IA aponta favorito ao título da competição
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.