Confira os jogadores do Brasileirão disponíveis para pré-contrato

Jogadores cujo contrato está nos últimos seis meses podem negociar com novas equipes

Foto: Divulgação / X @SantosFC Neymar no aquecimento para o jogo contra o CRB pelo Santos

O segundo semestre chegou e, com isso, diversos jogadores do futebol brasileiro — cujos vínculos se encerram no fim de 2025 — estão aptos a negociar pré-contratos com outros clubes. O Lance! reuniu todos os nomes de atletas da Série A do Brasileirão que estão nos seis meses finais de contrato e estão livres para conversas com novas equipes.

➡️ Confira os times classificados e ranking para o Mundial de Clubes de 2029

Atlético-MG

O Galo pode perder três peças sem custo ao fim de dezembro. A diretoria já busca estender o vínculo do zagueiro Igor Rabello, mas o atacante Fábio Gomes e o lateral Saravia ainda não têm proposta de renovação encaminhada.

Bahia

No Esquadrão de Aço, Everton Ribeiro lidera as conversas por permanência; Santiago Arias, Danilo Fernandes e Gabriel Souza estão livres para assinar pré-contrato, e o clube estuda prioridades internas antes de definir renovações.

Botafogo

O Glorioso tenta assegurar Danilo Barbosa, peça-chave na saída de bola, enquanto reavalia o futuro de Mastriani e dos demais menos aproveitados, que podem deixar o clube sem custos em dezembro. Confira a lista completa abaixo.

Danilo Barbosa;

Gonzalo Mastriani;

Raul;

Marçal;

Luís Oyama;

Philipe Sampaio.

Ceará

O Vozão tem dez jogadores com contrato até 31 de dezembro. Fernando Miguel, Lucas Mugni, Lourenço e Aylon aparecem com participação regular nas escalações de Léo Condé, e outros seis nomes ainda não tiveram tratativas.

Fernando Miguel;

Ramon Menezes;

Gabriel Lacerda;

Luiz Otávio;

Lucas Mugni;

Lourenço;

Recalde;

Bruno Tubarão;

João Victor;

Aylon.

Corinthians

No Parque São Jorge, quatro jogadores podem assinar pré-contratos a partir deste mês. Romero e Angileri são prioridade de renovação, mas Bidu e Gustavo Henrique ainda não tiveram seus contratos debatidos pela diretoria.

Romero;

Fabrizio Angileri;

Matheus Bidu;

Gustavo Henrique.

Cruzeiro

Na Toca da Raposa, apenas dois jogadores estão nos seis meses finais de vínculo. Os contratos de Eduardo e Bolasie vencem em dezembro e, sem proposta oficial de extensão, ficam livres para pré-contrato, com o Cruzeiro monitorando o mercado antes de qualquer decisão.

Fluminense

Nas Laranjeiras, Manoel é o único com contrato terminando em dezembro e ainda não tem renovação encaminhada, o que pressiona a diretoria tricolor a agilizar a definição de seu futuro.

Flamengo

O Rubro-Negro têm quatro atletas cujo vínculos se encerram em 31 de dezembro e já podem assinar pré-contrato sem custos para o destino. Dentre eles, Guillermo Varela tem renovação encaminhada, e Matheus Cunha atrai interesse de outras equipes. Veja a relação abaixo.

Varela;

Matheus Cunha;

Pablo;

Cleiton.

Fortaleza

Quatro nomes do Leão têm vínculo até 31 de dezembro de 2025 e já podem assinar pré-contrato sem custos para o destino. Dentre eles, Gastón Ávila desperta interesse no exterior. Confira a relação.

Gastón Ávila;

Lucas Sasha;

Yago Pikachu;

Marinho.

Grêmio

Sob pressão após rendimento irregular, o Imortal tenta assegurar Kannemann e Edenilson, enquanto outros seis atletas, entre titulares e reservas, podem deixar o clube gratuitamente em dezembro. Confira a lista.

Kannemann;

Edenilson;

Nathan;

Gabriel Silva;

Lian;

Marlon (empréstimo);

Luan Cândido (empréstimo);

Alex Santana (empréstimo).

Internacional

O Colorado corre para renovar Vitinho e Gabriel Mercado, alvos de sondagens, e definir o futuro de outros dez jogadores cujo contrato expira no fim do ano. Veja a relação completa:

Rogel;

Nathan;

Vitinho;

Victor Gabriel;

Gabriel Mercado;

Fernando;

Bruno Henrique;

Diego Rosa;

Óscar Romero;

Carbonero;

Lucca;

Lucca Drummond.

Juventude

O Ju tem 11 atletas aptos a assinar pré‑contrato e deixar o clube de graça ao fim do ano, incluindo nomes de peso como Nenê e Alan Ruschel. A lista completa reúne desde goleiros até atacantes, forçando a diretoria a acelerar conversas.

Marcão;

Ruan Carneiro;

Wilker Ángel;

Reginaldo;

Alan Ruschel;

Caíque;

Nenê;

Gilberto;

Giovanny;

Vitor Pernambuco;

Matheus Babi.

Mirassol

O Mirassol vê 25 jogadores com vínculo expirando em 31 de dezembro e já inicia avaliações para evitar desfalques na estreia da Série A.

Yago Felipe;

Danielzinho;

Negueba;

Matheus Bianqui;

Edson Carioca;

Luiz Otávio;

José Aldo;

Gabriel;

Fabrício Daniel;

Carlos Eduardo;

João Victor;

Reinaldo;

Lucas Ramon;

Cristian Renato;

Jemmes;

Rafa Silva;

Daniel Borges;

Maceió;

Chico Kim;

Walter;

Alex Muralha;

Léo Gamalho;

David Braz;

Zé Vitor.

Palmeiras

O Verdão tem três nomes com contratos expirando ao fim de 2025. Mayke e Marcos Rocha têm prioridade nas conversas, mas Marcelo Lomba segue sem definição e livre para pré-contrato a partir de agora.

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta tem três jogadores com vínculos que se encerram em 31 de dezembro. O goleiro Fabrício e o volante Gabriel têm renovações bem encaminhadas, enquanto Vitinho já está fora dos planos para 2026.

Santos

O Peixe foca em renovar Gil e Neymar, enquanto Aderlan e Andrey Quintino podem sair gratuitamente; outros cinco atletas emprestados também encerram vínculo em dezembro. Confira abaixo a lista completa.

Neymar;

Gil;

Aderlan;

Hyan;

Andrey Quintino;

Vinícius Balieiro (empréstimo);

Messias (empréstimo);

Luiz Felipe (empréstimo);

Rodrigo Fernández (empréstimo);

Rodrigo Ferreira (empréstimo).

São Paulo

O Soberano tem cinco jogadores com vínculos próximos do fim. Alan Franco e Leandro já dialogam com a diretoria para renovação, enquanto Luiz Gustavo, Dinenno e Enzo Díaz ainda aguardam posição para evitar desfalques no início de 2026.

Sport

Cinco atletas do Leão da Ilha podem negociar pré‑contrato e sair de graça em janeiro. Titi e Dalbert tiveram renovação automática após o acesso, mas não passaram de dezembro de 2025; Thyere e Zé Roberto enfrentam lesões e ainda não renovaram.

Titi Ortíz

Rafael Thyere

Dalbert

Gonçalo Paciência

Zé Roberto

Vasco

O Cruz-Maltino abre o segundo semestre com seis jogadores podendo assinar um pré-contrato com outros clubes. Léo Jardim e Paulinho têm propostas encaminhadas e negociam com a diretoria. Vejaa abaixo a relação completa.

Léo Jardim;

Puma Rodríguez;

Mauricio Lemos;

Jair;

Paulinho;

Alex Teixeira.

Vitória

O Leão da Barra prioriza a extensão de Baralhas e Raúl Cáceres, enquanto outros seis atletas, incluindo titulares e reservas, ainda não tiveram proposta de renovação. Confira a lista.

Alexandre Fintelman;

Baralhas;

Edu;

Osvaldo;

Raúl Cáceres;

Ricardo Ryller;

Ronald;

Willian Oliveira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte