Conheça nova atração exclusiva para torcedores do Sport na Ilha do Retiro

Foto: Paulo Paiva / Sport Ilha do Retiro, casa do Sport

É bem verdade que o Sport não vive boa fase na temporada, mas agora os torcedores ganham um novo motivo para comparecer à Ilha do Retiro e incentivar o Leão. Em uma parceria com a Companhia do Tomate, o clube criou o Sport Arena Kids, um espaço familiar e ideal para a criançada comemorar o aniversário com uma experiência completa dentro do estádio.

O ambiente foi idealizado para receber exclusivamente aniversários e eventos dentro do estádio, com direito a tour, mascotes e experiência de jogo para as crianças.

O Sport Arena Kids está localizado na sede do Sport Club do Recife, na Ilha do Retiro, e oferece uma programação cheia para os pequenos, com direito a festas de quatro horas de duração.

Entre os destaques estão o mini campeonato de futebol no gramado da Ilha do Retiro, realizando o sonho da criançada de jogar em um campo profissional, diversas opções de brinquedos infláveis, buffet completo, narração esportiva personalizada, além do tradicional “parabéns” dentro do vestiário do Sport.

A festança ainda conta com recreação personalizada, tour pelo estádio, presença dos mascotes oficiais e arbitragem com juiz uniformizado. Tudo é coordenado por uma equipe profissional da Companhia do Tomate, com monitores treinados, cozinha própria e gerente operacional exclusivo.

— Mais do que um espaço de festas, o Sport Arena Kids é uma celebração da paixão pelo clube, pelo futebol e pelas memórias que ele é capaz de criar. Nossa missão é fazer com que cada criança se sinta parte desse espetáculo, como protagonista de um momento único e inesquecível — destaca Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate.

Os agendamentos já estão disponíveis com condições especiais para os sócios do clube. As festas e eventos podem ser agendados diretamente pelo WhatsApp da Companhia do Tomate: (81) 98349-3093.

