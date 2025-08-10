Davide Ancelotti analisa goleada do Botafogo: ‘Muito condicionado’

Fortaleza teve jogador expulso com apenas seis minutos de jogo no Castelão

Foto: Vítor Silva/Botafogo Davide Ancelotti tem 100% de aproveitamento com o Botafogo como visitante

O Botafogo aproveitou a vantagem numérica desde o início do duelo deste sábado (9) e goleou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0 no Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Davide Ancelotti analisou o confronto fora de casa e elogiou a postura da equipe para controlar as ações.

➡️ Diretor do Botafogo detalha buscas na janela e confirma avanço por atacante

— Um jogo muito condicionado pelo cartão vermelho cedo. Na primeira etapa, a gente conseguiu marcar um gol de bola parada, que também é importante, mas não jogamos bem, diminuímos muito o ritmo, e o Fortaleza começou a acreditar. Tivemos que aumentar o ritmo, na segunda etapa começamos melhor e conseguimos fechar o resultado. Depois jogamos bem, os jogadores que entraram também queriam demonstrar, e mantivemos um bom ritmo. Feliz pelo resultado, mas também porque não tomamos gols, importante manter nossa solidez defensiva — disse, em entrevista coletiva.

Um dos destaques da partida foi o lateral-esquerdo Marçal. Improvisado no lado direito da zaga, o camisa 21 teve atuação impecável na marcação e colaborou com dois gols. A exibição do experiente defensor rendeu elogios.

— Marçal foi o melhor hoje no campo. Merece porque é um profissional que é um exemplo para os companheiros. Pensei que jogar na direita para ele talvez fosse menos complicado do que para o David, porque tem mais experiência. O David já jogou o último jogo com o Barboza como central esquerdo, queria dar continuidade a ele também nessa posição — destacou Davide.

Com o resultado, o Alvinegro pulou para 29 pontos na tabela, agora na quinta colocação. O próximo desafio será na quinta-feira (14), contra a LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Veja outras respostas de Davide Ancelotti

Aproveitamento no ataque

— É tudo. Temos que procurar criar oportunidades de qualidade, chutar menos de longe porque é mais difícil de fazer gols e procurar passar mais com a bola dentro da área, porque a gente faz gol na área. A bola parada também, três gols no mesmo jogo ajudaram. Porque quando temos problemas na efetividade, a bola parada ajuda a fazer gols.

— Partidas no Nordeste Jogamos dois jogos no Nordeste. Contra o Sport foi muito complicado. O gramado era muito complicado, assim como hoje. As torcidas cantam o tempo todo. Hoje é difícil avaliar o jogo porque foi muito condicionado pelo cartão (vermelho). Claramente tem a diferença de clima, há muito calor e umidade. Adaptação era uma palavra importante para gente hoje. Tínhamos que nos adaptar rápido hoje porque a viagem é algo que temos que considerar. Na Europa, a velocidade do jogo é muito alta. Aqui, tem outras características, com jogadores mais técnicos.