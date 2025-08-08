Denílson vê gigante prejudicado pela arbitragem na Copa do Brasil

São Paulo caiu para o Athletico Paranaense no torneio

Foto: Reprodução Denílson Show em transmissão do SporTV

O São Paulo foi eliminado para o Athletico na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), depois de uma disputa de pênaltis desastrosa para o Tricolor. O lance que marcou a partida foi a expulsão do goleiro Rafael, logo no começo do jogo. Denilson avaliou o lance durante o programa “Globo Esporte”.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

– Vi em vários ângulos e não vi toque do Rafael – escreveu Denílson.

O cronômetro marcava quatro minutos de partida, quando o arqueiro do São Paulo parou um avanço do atacante Viveros. Rafael era o último homem da defesa e parou o atacante adversário fora da área. Sem hesitar o árbitro Felipe Fernandes de Lima expulsou o goleiro.

➡️Ídolo do Palmeiras cobra atletas e Leila após eliminação: ‘Tem que ser cobrada’

Como foi a eliminação do São Paulo nos pênaltis

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei para a festa de mais de 30 mil torcedores presentes na Arena.