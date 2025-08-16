‘Dor de cabeça?’: veja o retrospecto do Corinthians sem Memphis e Yuri Alberto

Timão apresenta bom desempenho mesmo sem sua dupla de ataque

Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Corinthians encara o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior terá muitos desfalques para o duelo na Neo Química Arena, inclusive a dupla de ataque: Memphis e Yuri Alberto. Os jogadores estão no departamento médico e serão baixas no confronto.

O holandês sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. A tendência é que o camisa 10 retorne somente em setembro. Yuri Alberto passou por uma cirurgia de reparação na hérnia inguinal, na última segunda-feira (11), e está fora da partida.

A dupla é considerada um dos pilares do Corinthians. A primeira vez que Dorival Júnior contou com Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro foi em julho, dois meses após sua chegada, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Eles também atuaram no duelo de volta.

Dorival Júnior volta a sofrer com o problema após a classificação na competição continental. Agora, o Corinthians precisa se reerguer no Campeonato Brasileiro. O Timão não vence há cinco rodadas e ocupa a 13ª colocação na competição nacional.

Nesta temporada, o Corinthians atuou em 20 partidas sem Memphis e Yuri Alberto. Ao todo foram nove vitórias, com aproveitamento de 56.7% e 18 gols marcados.

Retrospecto do Corinthians sem Memphis e Yuri Alberto em 2025

20 jogos

9V – 7E – 4D

56.7% aproveitamento

18 gols marcados

13 gols sofridos

57.8% posse de bola

11 jogos sem sofrer gols

*Dados levantados pela SofaScore

Alternativas para Dorival Júnior

O confronto será às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Além da dupla, o treinador também não poderá contar com o atacante Romero, expulso na derrota por 2 a 0 para o Juventude. A tendência é que Dorival Júnior use a base nesta partida.

Gui Negão deve voltar a ser titular do Corinthians. O centroavante de 18 anos esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, a última do Timão no Campeonato Brasileiro. Ao seu lado, Dorival Júnior convive com a dúvida entre escalar Talles Magno ou dar a primeira oportunidade a Kayke no time titular.