Em meio a vaias, Chimaev domina Du Plessis e conquista cinturão no UFC 319

Russo derrotou o então campeão por decisão unânime após cinco rounds “parados”

Foto: Divulgação/UFC Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319

A atuação de Khamzat Chimaev pode não ter agradado ao público de Chicago, mas foi efetivo no seu objetivo final: o cinturão do peso médio. Na madrugada deste domingo (17), o russo derrotou Dricus Du Plessis por decisão unânime após cinco rounds “parados” para fechar o UFC 319. Apesar do domínio completo no duelo do novo campeão, o sul-americano tentou defender o título até os segundos finais, quando pareceu encaixar uma possível virada.

Uma das figuras mais polarizadoras do mundo das lutas, Chimaev se mantém invicto com 15 vitórias em 15 lutas até agora como profissional. Desde 2020, quando conquistou duas vitórias em dez dias e encantou o presidente do UFC, Dana White, o desafiante da noite não parou de crescer e hoje é um dos lutadores mais famosos do MMA.

Do outro lado, Du Plessis defendia o cinturão pela terceira vez, desde que conquistou contra Sean Strickland, no UFC 297, em janeiro de 2024, em uma decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47). O sul-africano superou Israel Adesanya, no UFC 305, por finalização, e Sean Strickland, no UFC 312, por decisão unânime. Com a derrota, o título passa a ser do russo Khamzat Chimaev.

Du Plessis x Chimaev: Como foi a luta?

Primeiro round

Começa a luta mais esperada da noite. Os primeiros segundos foram marcados por pura intensidade, com Chimaev entrando de uma vez para levar Du Plessis ao chão. Apesar da surpresa, o sul-africano aproveitou uma breve oportunidade para tentar um estrangulamento, o que logo foi superado. O desafiante se mantém por cima e trabalha o controle no solo para aplicar alguns golpes na cabeça de Dricus. Nos segundos finais, o campeão conseguiu sair do aperto do adversário, mas o duelo não demorou para voltar para o chão.

Segundo round

O início do segundo assalto não foi diferente do anterior. Com forte pressão, Chimaev foi para o jogo agarrado contra Dricus para tentar levar a luta – mais uma vez – para o chão. Sem muita ação, o sul-americano buscou focar na defesa abaixado, enquanto o russo acertava joelhadas nas costas do rival. A ameaça do estrangulamento era o principal “aliado” do desafiante durante quase todo o round.

Terceiro round

Assim como os dois rounds iniciais, o russo voltou a derrubar o adversário com menos de 15 segundos de disputa. Chimaev firmou o controle por cima de Du Plessis, que recebia fortes golpes do desafiante enquanto tentava se livrar do solo para impor o seu estilo de luta. O domínio do duelo está claramente nas mãos do “lobo”, e Dricus “sobrevivia” sem conseguir partir para a trocação, já que a luta se mantinha na agarração no chão.

Quarto round

O início do quarto round parecia entregar uma disputa diferente dos outros, com alguns golpes em pé direcionados. Apesar disso, Chimaev não quis mudar a estratégia e logo derrubou o adversário, que não conseguia sair do controle do russo. Du Plessis enfim saiu da guarda do russo, com rápida movimentação em pé, mas a luta voltou ao solo e lá se manteve até o fim do tempo no relógio.

Quinto round

A décima queda de Du Plessis aconteceu – novamente – nos segundos iniciais do último assalto do UFC 319. Em meio a vaias, Chimaev não desistiu da eficiência do jogo agarrado no solo. Sem muitas movimentações, o duelo pelo cinturão continuou no chão. A chance necessária para Dricus virar o resultado veio com uma queda do russo, que recuperou por pouco a entrada do sul-africano.

Nos segundos finais, parecia que uma grande surpresa animaria o público em Chicago, quando o defensor quase conseguiu fechar um belo estrangulamento sobre o desafiante. Mais uma vez, o tempo se tornou um problema, e a vitória já estava encaminhada: Khamzat Chimaev é o novo dono do cinturão do peso-médio.

FICHA TÉCNICA

UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal (a partir das 23h):

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio – vitória por decisão unânime

Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena – vitória por nocaute no primeiro round

Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio – vitória por nocaute no primeiro round

Jared Cannonier x Michael “Venom” Page – peso médio – vitória por decisão unânime

Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca – vitória por finalização no segundo round

Card Preliminar (a partir das 21h):

Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio – vitória por finalização no segundo round

Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Jéssica Andrade (BRA) x Loopy Godinez – peso palha feminino – vitória por decisão unânime

Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Preliminares Iniciais (a partir das 19h):

Edson Barboza (BRA) x Drakkar Klose – peso leve – vitória por decisão unânime

Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa para título do TUF) – vitória por finalização no segundo round

Karine Silva (BRA) x Dione Barbosa (BRA) – peso mosca feminino – vitória por decisão unânime