Entenda os próximos passos do Palmeiras na janela de transferências

O Palmeiras segue atento ao mercado de transferências e deve fazer, ao menos, uma contratação antes do início de setembro, quando se encerra a janela. A principal missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros após se destacar no Mundial. Dono de 70% dos direitos econômicos, o clube recebeu 21 milhões de euros na negociação.

Um dos nomes analisados é o de Marcel Ruiz. De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras ainda não formalizou proposta oficial pelo meia, mas procurou o estafe do jogador para entender os termos do negócio. Questionado, o mexicano afirmou que tem o sonho de atuar no futebol europeu antes da Copa do Mundo de 2026.

– Claro que é um sonho que tenho e estou disposto a atingir (atuar no futebol europeu), mas tem se especulado muito e escutado muito. 90% são mentiras, que já recusei não sei quantas equipes. Não recebi propostas (até o momento) – comentou o jogador em um podcast mexicano.

De acordo com o técnico Abel Ferreira, Lucas Evangelista aparece como opção interna para ocupar a vaga deixada pelo colombiano. Contratado no início do ano, o jogador custou 4 milhões de euros aos cofres alviverdes.

Com isso, o Palmeiras não pretende investir todo o dinheiro recebido na venda de Ríos e mira uma reposição de até 15 milhões de euros.

Outra posição analisada pela diretoria é a lateral esquerda. Com contrato renovado, Piquerez é o dono da posição e tem como reserva imediato Vanderlan, formado nas categorias de base do clube.

O baixo rendimento do reserva no Mundial, principalmente na partida contra o Chelsea, quando foi titular, fez com que o núcleo de futebol passasse a avaliar novas opções. A tendência, no entanto, é que essa contratação ocorra apenas para a próxima temporada.

Palmeiras fecha com dois nomes nesta janela

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação do atacante Ramón Sosa e encaminhou a chegada do lateral-direito Khellven, que assinará contrato com o clube no início da próxima semana.

Ex-jogador do Nottingham Forest, Sosa custou 12,5 milhões de euros fixos, além de 1,5 milhão em possíveis variáveis por desempenho. Já Khellven, chega para assumir a vaga de Mayke, novo reforço do Santos.