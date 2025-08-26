Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Ex-jogador dá ‘conselhos’ a Isak: ‘Tem que sabotar os treinos do Newcastle’

Troy Deeney relembrou quando forçou saída do Walsall para o Watford

  26/08/2025 00h30
Foto: Paul Ellis / AFP Isak comemora gol do Newcastle na Premier League Isak comemora gol do Newcastle na Premier League

Troy Deeney recomendou que Alexander Isak adote medidas extremas para conseguir transferência do Newcastle ao Liverpool. O atacante sueco está afastado do elenco após forçar a saída dos Magpies aos Reds e não foi relacionado em nenhuma partida da equipe na atual temporada. O ex-jogador inglês sugeriu táticas baseadas em sua própria experiência quando forçou sua saída do Walsall para o Watford.

— Você tem que fazer um escândalo aqui. Vai voltar aos treinos, correr como se estivesse tudo normal e, assim que trouxerem as bolas, terá de arruinar as sessões. Chutar a bola sempre para longe. Mas o importante é não deixar ninguém de fora saber o que está rolando — revelou Deeney, que admitiu que esse tipo de comportamento pode gerar desconforto emocional.

— Foi muito difícil, até porque ia para casa com aquele sentimento de culpa. Estar assim no treino sem razão aparente e “queimar” pessoas das quais gostamos não é bom. Mas o Isak tem de se lembrar que está fazendo as coisas para o seu próprio bem. Seria uma transferência que mudaria a sua carreira — acrescentou.

Entenda a novela entre Isak e Newcastle

O conflito entre Isak e os Magpies se intensificou durante a atual janela de transferências. O Liverpool ofereceu 110 milhões de libras pelo atacante, proposta rejeitada pelo Newcastle, que estabeleceu o valor de 150 milhões para liberar o jogador. Diante da recusa do clube, o sueco solicitou sua transferência imediata. A diretoria respondeu afastando-o do elenco principal, que agora treina separadamente e não foi relacionado para as duas primeiras rodadas do Newcastle na competição.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o único objetivo de Isak é se transferir para o Liverpool nesta temporada. Na semana passada, o camisa 14 utilizou suas redes sociais para manifestar insatisfação com a diretoria do Newcastle. O Newcastle justificou a recusa da oferta do Liverpool pela necessidade de tempo para contratar substitutos no ataque, decisão que aumentou a tensão entre o clube e o jogador.

— A realidade é que promessas foram feitas e o clube sabe da minha posição há muito tempo. Agir agora como se essas questões estivessem apenas surgindo é enganoso. Quando promessas são quebradas e a confiança é perdida, o relacionamento não pode continuar — declarou Isak em comunicado.

Newcastle x Liverpool – Premier League

Em meio a “Novela Isak”, Newcastle e Liverpool se enfrentaram pela segunda rodada da Premier League, no St. James Park. Em jogo brigado, os Reds chegaram a abrir 2 a 0 e com os mandantes tendo um jogador expulso no final da primeira etapa, após entrada forte de Anthony Gordon em Virgil Van Dijk. Mesmo com 10 em campo, os Magpies reagiram e chegaram a empatar, com direito a gol de Bruno Guimarães. Porém, aos 50 minutos do segundo tempo, o jovem Rio Ngumoha marcou o terceiro gol dos Reds que sacramentou a vitória dos atuais campões da Inglaterra.

No domingo (31), o Liverpool recebe o Arsenal, em confronto direto pelo topo da Premier League, às 12h30, em Anfield. Já o Newcastle visita o Leeds United, no sábado (30), em Elland Road, às 13h30.

