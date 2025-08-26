Ex-jogador dá ‘conselhos’ a Isak: ‘Tem que sabotar os treinos do Newcastle’
Troy Deeney relembrou quando forçou saída do Walsall para o Watford
Troy Deeney recomendou que Alexander Isak adote medidas extremas para conseguir transferência do Newcastle ao Liverpool. O atacante sueco está afastado do elenco após forçar a saída dos Magpies aos Reds e não foi relacionado em nenhuma partida da equipe na atual temporada. O ex-jogador inglês sugeriu táticas baseadas em sua própria experiência quando forçou sua saída do Walsall para o Watford.
— Você tem que fazer um escândalo aqui. Vai voltar aos treinos, correr como se estivesse tudo normal e, assim que trouxerem as bolas, terá de arruinar as sessões. Chutar a bola sempre para longe. Mas o importante é não deixar ninguém de fora saber o que está rolando — revelou Deeney, que admitiu que esse tipo de comportamento pode gerar desconforto emocional.
— Foi muito difícil, até porque ia para casa com aquele sentimento de culpa. Estar assim no treino sem razão aparente e “queimar” pessoas das quais gostamos não é bom. Mas o Isak tem de se lembrar que está fazendo as coisas para o seu próprio bem. Seria uma transferência que mudaria a sua carreira — acrescentou.
Entenda a novela entre Isak e Newcastle
O conflito entre Isak e os Magpies se intensificou durante a atual janela de transferências. O Liverpool ofereceu 110 milhões de libras pelo atacante, proposta rejeitada pelo Newcastle, que estabeleceu o valor de 150 milhões para liberar o jogador. Diante da recusa do clube, o sueco solicitou sua transferência imediata. A diretoria respondeu afastando-o do elenco principal, que agora treina separadamente e não foi relacionado para as duas primeiras rodadas do Newcastle na competição.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o único objetivo de Isak é se transferir para o Liverpool nesta temporada. Na semana passada, o camisa 14 utilizou suas redes sociais para manifestar insatisfação com a diretoria do Newcastle. O Newcastle justificou a recusa da oferta do Liverpool pela necessidade de tempo para contratar substitutos no ataque, decisão que aumentou a tensão entre o clube e o jogador.
— A realidade é que promessas foram feitas e o clube sabe da minha posição há muito tempo. Agir agora como se essas questões estivessem apenas surgindo é enganoso. Quando promessas são quebradas e a confiança é perdida, o relacionamento não pode continuar — declarou Isak em comunicado.
Newcastle x Liverpool – Premier League
Em meio a “Novela Isak”, Newcastle e Liverpool se enfrentaram pela segunda rodada da Premier League, no St. James Park. Em jogo brigado, os Reds chegaram a abrir 2 a 0 e com os mandantes tendo um jogador expulso no final da primeira etapa, após entrada forte de Anthony Gordon em Virgil Van Dijk. Mesmo com 10 em campo, os Magpies reagiram e chegaram a empatar, com direito a gol de Bruno Guimarães. Porém, aos 50 minutos do segundo tempo, o jovem Rio Ngumoha marcou o terceiro gol dos Reds que sacramentou a vitória dos atuais campões da Inglaterra.
No domingo (31), o Liverpool recebe o Arsenal, em confronto direto pelo topo da Premier League, às 12h30, em Anfield. Já o Newcastle visita o Leeds United, no sábado (30), em Elland Road, às 13h30.
