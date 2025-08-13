Fábio é sincero sobre o final de Fluminense x América de Cali: ‘Ficou aberto’

O Tricolor venceu a partida por 2 a 1

Foto: Marcelo Gonçalves / FFC Fábio no aquecimento para o jogo do Fluminense contra o América de Cali

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta é na semana que vem, terça-feira (19), no Maracanã. Na saída de campo, o goleiro Fábio falou sobre o confronto e projetou a volta.

— Uma partida muito difícil, esperávamos a pressão do torcedor e da equipe adversária. O América tem muita qualidade, e a torcida empurrou o time para frente. Tivemos outras oportunidades, e o jogo ficou aberto. Tanto poderíamos ter feito mais gols, ou a equipe do América conseguir o gol, como conseguiu no final. Mas foi um jogo difícil, e com certeza no Maracanã vai ser difícil e a gente tem que se empenhar para conseguir a classificação — disse Fábio, que seguiu:

— Sim, sabíamos da dificuldade. Vimos jogos do América, uma equipe que pressiona bastante junto do torcedor. É uma equipe de qualidade, de velocidade e acho que a nossa equipe fez um bom jogo. Glória a Deus pela nossa vitória e agora é descansar para a próxima partida lá entrar com tudo e conseguir a classificação.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, na próxima terça-feira (19). O Tricolor decide vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o América de Cali às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor recebe o Fortaleza, neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

AMÉRICA DE CALI 1 X 2 FLUMINENSE

✅ FICHA TÉCNICA

OITAVAS DE FINAL, IDA – SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 12 de agosto – 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali, Colômbia

🥅 Gols: Candelo GC 6’/1T, Canobbio 14’/1T (FLU) Barrios 47’/2T (AME)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU), Barrios (AME)

🔴 Cartão vermelho: –

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Lima (Acosta); Canobbio (Guga), Serna e Everaldo (Cano).

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Gabriel Raimondi)

Soto; Candelo (Garcés), Cristian Tovar, Pestaña e Mina; Escobar, Carrascal, Navarro (Castillo); Cristian Barrios, Jan Lucumí (Bocanegra) e Luis Ramos (Holgado).