Felipe Melo crava resultado de Atlético-MG x Flamengo na Copa Brasil

Times se enfrentam nesta quarta-feira (6)

Foto: Reprodução Felipe Melo fez previsão para Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. Durante programa no Sportv, Felipe Melo falou sobre o resultado do jogo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa “Fechamento”, do Sportv, o atual comentarista não cravou o placar da partida. Mas, para o ex-jogador , por conta da placar da primeira partida, o Atlético leva vantagem e passa de fase.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atlético-MG x Flamengo

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Scarpa); Alexsander, Alan Franco, Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.