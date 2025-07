Filipe Luís sobre Paquetá: ‘Tem lugar em qualquer time do mundo’

O Flamengo assumiu a liderança do campeonato com a vitória

Reprodução: Flamengo TV Filipe Luís na coletiva de imprensa após vitória contra o Atlético-MG

Após a vitória do Flamengo por 1 a 0 em cima do Atlético-MG, o treinador Filipe Luís comentou sobre a atuação do time, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. O treinador iniciou a coletiva exaltando o trabalho de Rodrigo Caio, ex-zagueiro do clube e recém-integrado à sua comissão técnica, assim como o zagueiro e autor do gol Léo Ortiz fez na entrevista à beira do campo.

— Jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada. Acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio, junto com toda a comissão, tenha influenciado muito nessa potência. Os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada — disse.

Em outro momento, questionado sobre a arbitragem e lance polêmico envolvendo uma falta em cima de Plata, Filipe preferiu não comentar.

Veja os principais pontos da coletiva de Filipe Luís:

Chegada das novas contratações Emerson Royal e Saúl Ñíguez

— Falei com os dois. Saúl não joga desde maio, mas vinha treinando. Está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo. Já o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, então pode ser que a gente possa contar com ele um pouco antes. Mas acredito que seja rapidamente [estreia dos dois], porque estão muito em forma, são jovens.

— Vejo o Saúl em todas as posições do meio-campo. É um cara que vai somar muita qualidade e competitividade para nós. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual. Estamos muito felizes de poder contar com ele.

Situação médica de Nicolás de la Cruz

— Nico está no departamento médico. Quem define os horários, as folgas e os prazos é o departamento médico. Da minha parte, o que posso dizer é que é um jogador extraordinário, nos ajudou muito até essa lesão pré-Mundial. Sou super agradecido a ele porque era um momento onde a gente estava muito delicado de baixas, estava realmente no limite, e ele foi no sacrifício quando acabou tendo aquela lesão. É um jogador que se sacrifica, coloca o próprio corpo a serviço da equipe. Vai ter a minha proteção e o meu carinho sempre. Estou contando os dias para que possa voltar porque é muito importante para a gente.

Especulação sobre Lucas Paquetá no Flamengo

— Ele não é um jogador nosso, é de um clube da Premier League, um dos melhores clubes da Europa, temos que respeitar. Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem o carinho do torcedor. Não tenho nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade.

União do grupo e Pedro

— O grupo é muito bom. Só quer ganhar, fazer história, ganhar títulos e jogos, quer continuar com essa ambição. Isso eu percebo todos os dias. Com a situação do Pedro, só ver ele fazendo isso dentro do campo é incrível. Ele está muito bem. Estamos muito felizes com o rendimento dele. Sem nenhuma dúvida é um jogador importantíssimo para a gente.

Jorginho

— É um jogador totalmente diferenciado, único em sua posição. Ele está tendo essa sequência de jogos também porque temos algumas lesões [Pulgar, de la Cruz e Allan]. Claro que tenho que ter um cuidado especial como treinador, mas é um jogador que se cuida, tem um histórico de lesões muito baixo e está potencializando muito a nossa equipe, então estou muito feliz com o rendimento dele.

Sonho da tríplice coroa

— Primeiro, ganhar quinta-feira (risos). Não penso a longo prazo. Sabemos da importância das competições. A Copa [do Brasil] tá aí, estamos vivos, temos possibilidades e temos que ganhar do Atlético. Conforme forem passando os jogos, vemos onde vamos chegar em todas elas. Não dá para falar ‘vamos ganhar todas elas’ e, no final, não chegar em nenhuma. Como sempre falo, é jogo a jogo — finalizou Filipe Luís

