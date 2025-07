IA crava resultado de Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial

Tricolor passou pelo Al-Hilal nas quartas de final

Foto: Marcelo Gonçalves/FFC Fluminense comemora a classifição para as semifinais do Mundial de Clubes

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (08), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O confronto, válido pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV. Veja a previsão do Grok, inteligência artifical do X, para a partida.

Simulação de Fluminense x Chelsea

Simulação: Fluminense 1-0 Chelsea (Semifinal do Mundial de Clubes 2025)

Estádio: MetLife Stadium, Nova Jersey – 8 de julho de 2025, 16:00 (horário de Brasília)

Primeiro Tempo

O jogo começou com o Chelsea tomando a iniciativa, como esperado, controlando a posse de bola (cerca de 60%) e buscando espaços com a qualidade de Cole Palmer e Enzo Fernández no meio-campo. A equipe inglesa pressionou com jogadas pelas laterais, especialmente com Pedro Neto pela direita, mas esbarrou na sólida linha defensiva de três do Fluminense, liderada por Thiago Silva. O veterano de 40 anos, enfrentando seu ex-clube, foi impecável, cortando cruzamentos e organizando a defesa. O Fluminense, sem Matheus Martinelli e Juan Freytes (suspensos), adotou uma postura cautelosa, apostando em transições rápidas com Jhon Arias e Germán Cano. Aos 25 minutos, Arias quase abriu o placar em um contra-ataque, driblando Marc Cucurella e chutando para uma grande defesa de Robert Sánchez. O Chelsea respondeu aos 35 minutos, quando Palmer acertou a trave em um chute de fora da área. O primeiro tempo terminou 0-0, com o Flu segurando bem a pressão e o Chelsea desperdiçando chances claras.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo, o Chelsea intensificou a pressão, mas a ausência de Levi Colwill (suspenso) e as dúvidas sobre Reece James enfraqueceram a consistência defensiva. Aos 55 minutos, o Fluminense surpreendeu: após um erro de Moisés Caicedo na saída de bola, Nonato recuperou a posse e lançou Cano, que finalizou com precisão no canto esquerdo, marcando 1-0 para o Flu. O gol incendiou a torcida brasileira no MetLife Stadium, que compareceu em peso.O Chelsea reagiu com alterações táticas de Enzo Maresca, colocando João Pedro, ex-Fluminense, para tentar explorar sua velocidade contra a defesa tricolor. Apesar de criar chances, incluindo uma cabeçada de Nicolas Jackson defendida por Fábio aos 70 minutos, o Chelsea não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Flu. Thiago Silva e Ignácio foram gigantes, enquanto Hércules, substituindo Martinelli, trouxe energia ao meio-campo. Nos minutos finais, o Chelsea pressionou com bolas aéreas, mas Fábio, aos 44 anos, fez duas defesas cruciais, garantindo a vitória. O Fluminense segurou o 1-0 com garra, avançando para a final contra o vencedor de PSG x Real Madrid.

Destaques

Fluminense: Thiago Silva (monstro na defesa, liderando com experiência); Germán Cano (gol decisivo); Fábio (defesas salvadoras).

Chelsea: Cole Palmer (o mais perigoso, mas faltou precisão); Enzo Fernández (controlou o meio, mas errou em momento-chave).

Momento-chave: O erro de Caicedo que levou ao gol de Cano, explorando a transição rápida do Flu.

Estatísticas (estimadas): Posse: Chelsea 62% x 38% Fluminense; Chutes a gol: Chelsea 12 (4 no alvo) x Fluminense 6 (3 no alvo); Escanteios: Chelsea 8 x Fluminense 3.

Análise

O Fluminense, como azarão, repetiu a fórmula que o levou a eliminar Inter de Milão e Al-Hilal: defesa sólida, liderada por Thiago Silva, e eficiência nos contra-ataques com Arias e Cano. O Chelsea, apesar do favoritismo (81,3% de chance de avançar segundo a Opta), sofreu com desfalques e falta de criatividade para superar a compacta defesa tricolor. A torcida brasileira no estádio e a motivação do Flu para representar a América do Sul foram diferenciais.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CHELSEA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fabio; Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes) e Renê; Hercules, Bernal e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. (Técnico: Renato Gaúcho)

CHELSEA: Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. (Técnico: Enzo Maresca)