João Fonseca faz 19 anos nesta quinta; relembre principais feitos

Brasileiro completa 19 anos na 44ª posição do ranking, a melhor da carreira

Divulgação João Fonseca vibra na vitória na estreia de Cincinnati

Tirando lições a cada torneio, como costuma dizer, João Fonseca celebra 19 anos nesta quinta-feira (21) com alguns feitos. Apesar da pouca idade, o carioca vem confirmando toda a expectativa gerada em sua época de juvenil, quando chegou a ser o líder do ranking mundial.

Também como juvenil, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu a Copa Davis o US Open da modalidade (esse último, há dois anos).

João Fonseca tinha apenas 17 anos quando, em fevereiro de 2024, conquistou a primeira vitória em ATP: foi contra o francês Arthur Fils (36º), na estreia do Rio Open, por 6/0 e 6/4 (vídeo abaixo). Convidado da organização do torneio no Jockey Club, como no ano anterior, o anfitrião saltou do 655º lugar no ranking para o 343º, após alcançar as quartas de final em 2024. Depois do triunfo na primeira rodada, o carioca também derrotou o ex-campeão chileno Christian Garin (88º).

Em 2024, ao todo, o brasileiro somou 11 vitórias em 18 partidas de ATP (sem contar os cinco triunfos do NextGen Finals, em dezembro). Entre esses feitos, vale também destacar o primeiro triunfo em Masters 1000, em abril, contra o americano Alex Michelsen (vídeo abaixo).

Então número 145º do ranking, o jovem carioca fechou com chave de ouro de 2024, com o título invicto do NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada. O título, que não rendeu pontos, mas gerou muitos holofotes para o brasileiro, veio com a vitória sobre o americano Learner Tien na decisão.

Logo em janeiro de 2025, mais precisamente no dia 14, o pupilo de Guilherme Teixeira conquistou a maior vitória (até aqui) na carreira. Depois de furar o qualifying, superando os três jogos, o carioca derrotou, na estreia do Aberto da Austrália, ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (9º do mundo).

Em fevereiro, João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um ATP. A façanha veio em Buenos Aires, com a vitória sobre o anfitrião Francisco Cerundolo (28º) na decisão (vídeo abaixo):

Na atual temporada, o brasileiro também venceu seus dois primeiros Challengers, em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida.

Já nos principais torneios, os Grand Slams, o melhor resultado do número 1 do país foi a terceira rodada, alcançada em Roland Garros e em Wimbledon. No Aberto da Austrália, João Fonseca parou na segunda fase.

Terceira rodada também é o maior feito do jovem carioca em Masters 1000. O pupilo de Guilherme Teixeira alcançou essa rodada em Miami, em março, e em Cincinnati, em agosto.

João Fonseca joga exibição com Delpo

Nesta quinta-feira, em torno das 21h (de Brasília), o aniversariante disputa uma partida de exibição de duplas no US Open, ao lado do argentino Juan Martin Del Potro.

O número 1 do Brasil e 44 do mundo e o ídolo argentino entram em quadra logo após a disputa entre os anfitriões Coco Gauff/André Agassi x Venus Williams/John McEnroe.

