João Fonseca vira assunto na Europa durante partida no US Open: ‘Por favor’

Brasileiro fez dupla com o argentino Del Potro

Foto: Divulgação João Fonseca em Toronto

O jovem tenista brasileiro João Fonseca virou assunto na Europa durante uma divertida partida de duplas na quadra central do US Open, a maior da modalidade em todo o planeta, com capacidade para mais de 22 mil torcedores.

Num encontro de gerações, o carioca, de 19 anos, jogou ao lado do argentino Juan Martin Del Potro e venceu os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen por 11/9. A brincadeira foi disputada em um matchtiebreak (de 10 pontos).

Durante a participação de João Fonseca, o nome dele ficou em alta no mundo todo, inclusive no Velho Continente, que acompanha demais a evolução do jovem brasileiro. Veja abaixo.

Veja comentários sobre João Fonseca nas redes sociais

“Muito legal ver Fonseca, Del Potro, Roddick e Michelsen dividindo a quadra um pouco. A menininha arrasou, Charlie arrasou também!! A multidão inteira cantou parabéns para o João também”

“Chegou a hora do DelPo! Ele se juntou a João Fonseca para interpretar Roddick e Michelsen”

“Acho que essa linha se move, o João Fonseca está aqui jogando partidas de treino a semana toda, o Kecmanovic pode jogar, mas em jogos de melhor de 5, eu adoro o João, ele também tem uma habilidade na linha vermelha para vencer sets de forma dominante, tem estado fraco nos últimos eventos”

Estreia no US Open

Nesta quinta-feira (21), João Fonseca conheceu seu rival de estreia do US Open, que começa domingo (24). Será o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 anos, atual 45º do mundo, uma posição abaixo do brasileiro. O confronto é inédito.

Tal como o número 1 do Brasil, o tenista da Sérvia soma um título no ano em um ATP 250, conquistado também em fevereiro. Enquanto Kecmanovic (ex-27 do mundo, sua melhor colocação, em 2023) ergueu o troféu em Delray Beach, nos EUA, na quadra rápida, como o torneio em Nova York, o carioca sagrou-se campeão em Bueno Aires, no saibro (vídeo abaixo). Aliás, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.