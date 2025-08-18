Jogadores do Internacional são alvo de protesto em estacionamento

Cerca de 20 pessoas cercaram carros dos atleta no estacionamento do estádio

Foto: Reperodução vídeo/Globo Esporte Em protesto, torcedores do Internacional cercaram carros dos jogadores

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (17), os jogadores do Internacional foram alvo de protesto de um grupo de cerca de 20 torcedores. O ato ocorreu no estacionamento do Beira-Rio, quando os carros foram cercados e os atletas tiveram seus carros cercados, enquanto eram pressionados. O fato foi flagrado pelo repórter do Globo Esporte Tomás Hammes.

Colorado e Rubro-Negro voltam a se enfrentar na quarta-feira (20), novamente na cancha alvirrubra. O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Ato aconteceu em passarela

Os torcedores se reuniram na saída por onde passam os carros dos jogadores, em uma passarela que sai direto no estacionamento. Ali, os torcedores cobraram os atletas pelas derrotas para o Flamengo, pelo Brasileirão, e na quarta passada (13), pela ida das oitavas do torneio continental.

Contratado há algumas semanas, o uruguaio Alan Rodríguez foi o único que se salvou da pressão. O camisa 4 até foi aplaudido.

Em determinado momento, o grupo cercou veículos dos atletas. Nomes como Sergio Rochet e Bernabei, embora destaques recentes em campo, foram questionados pelos torcedores. O goleiro, por não ter jogado contra o Flamengo, e o lateral pelas falhas na marcação.

Apoio das arquibancadas

O ato se contrapôs ao que foi visto nas arquibancadas do Beira-Rio e do Maracanã logo após os dois confrontos. Em ambos os momentos, a maioria da torcida elevou os cânticos como forma de mostrar apoio ao clube, apesar dos resultados, e mostrar confiança na virada na Libertadores.

Para que consiga passar às quarta de final o torneio continental, o Inter precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Empate dá a classificação ao time carioca.