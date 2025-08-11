Jornalista diz que gigante do Brasileirão foi operado na rodada: ‘Cinematográfica’

Jogo contou com uma grande polêmica de arbitragem

Foto: Divulgação/Brasileirão Rodada do Brasileirão contou com algumas polêmicas de arbitragem

O colunista do Lance! Eduardo Tironi apontou que o Cruzeiro foi operado na derrota para o Santos no Brasileirão. A partida desse domingo terminou em 2 a 1 para o time da Vila, e um lance polêmico marcou a partida.

O atacante Guilherme, que voltava à equipe santista, foi o destaque da partida pelo Brasileirão, com um gol e a assistência para Caballero, ambos no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo.

Quando a partida estava empatada em 1 a 1, Matheus Pereira desarmou Zé Rafael, e a jogada terminou com gol de Kaio Jorge. Em campo, Wilton Pereira Sampaio deu gol, mas anulou depois de ir revisar no VAR.

Quando acabou a partida do Brasileirão, Tironi usou seu perfil do x para falar sobre a arbitragem.

– Arbitragem do Wilton Pereira Sampaio operou o Cruzeiro de forma cinematográfica – disparou Tironi.

Veja o lance polêmico pelo Brasileirão

Como foi o jogo?

Depois de um início travado no Brasileirão, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.

A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.

O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir no Brasileirão.

O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir no Brasileirão. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.

Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa no Brasileirão.